Snart kommer der muligvis nye detaljer frem om den morddømte eks-NFL-stjerne Aaron Hernandez.

Det er den mandlige elsker fra det fængsel, Aaron Hernandez afsonede sin dom for mord i, der står frem i et tv-interview den 5. juli, hvor han vil fortælle om forholdet til den tidligere New England Patriots-tight end.

Det skriver Us Weekly.

Kyle Kennedy hedder han, og det er tidligere kommet frem, at han og Aaron Hernandez havde et tæt forhold til hinanden i fængslet.

Aaron Hernandez under sin retssag. Foto: JARED WICKERHAM Vis mere Aaron Hernandez under sin retssag. Foto: JARED WICKERHAM

Efter Aaron Hernandez' selvmord kom det frem, at han havde efterladt tre breve, blandt andet et til Kyle Kennedy, mens han også tidligere havde efterspurgt har få ham som cellekammerat.

Interviewet udkommer på Reelz, og ifølge Us Weekly sætter Kyle Kennedy blandt andet ord på, at de to havde et seksuelt forhold til hinanden.

Aaron Hernandez blev dømt for i 2013 at havde skudt og dræbt sin ven, Odin Lloyd. Det har rygtes, at Aaron Hernandez valgte at dræbe sin ven, da Odin Lloyd havde fundet ud af, at Aaron Hernandez havde haft et forhold til en ung mand, da han selv gik i skole - og drillet NFL-spilleren med det.

Frygten for, at hans kæreste, Shayanna Jenkins, skulle finde ud af, at han havde haft et forhold til en mand, var desuden også en stor frygt for ham.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen Sind. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

Dennis SanSoucie hedder manden, som Aaron Hernandez havde et forhold til som ung. Det har Dennis SanSoucie selv forklaret, blandt andet i den detaljerede Netflix-dokumentar om Aaron Hernandez' liv, dom og sidste dage i fængslet.

Shayanna Jenkins havde angiveligt ikke set nogen tegn på, at Aaron Hernandez også var til mænd.

Tidligere har en af Aaron Hernandez advokater, Jose Baez, skrevet en bog om drabssagen, hvor han sætter ord på, at Aaron Hernandez over for ham havde indrømmet, at han havde haft en affære med en mand.

Få dage efter den indrømmelse tog Aaron Hernandez sit eget liv i fængslet, 27 år gammel. Han efterlod sig en datter, han fik sammen med Shayanna Jenkins.