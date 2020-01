I Brasilien går 35-årige Bruno, som han blot er kendt som, rundt og leder efter muligheder for at spille fodbold igen.

Målmanden, der i flere år stod for Flamengo i den bedste række, må dog kæmpe med sit eget forfærdelige omdømme.

I 2010 blev han dømt for et bestialsk mord, hvor han hyrede en lejemorder til at slå sin tidligere elskerinde ihjel.

For nylig forsøgte han at vende tilbage til fodbold, da han skrev under på en kontrakt med klubben Operário, skriver den dansksprogede Facebook-side Brasserbold, der følger brasiliansk fodbold tæt.

Bruno Fernandes kortvarigt på græs for Boa Esporte i 2017. Foto: CRISTIANE MATTOS Vis mere Bruno Fernandes kortvarigt på græs for Boa Esporte i 2017. Foto: CRISTIANE MATTOS

På trods af en dom på 22 års fængsel i 2010 har han flere gange fået prøveløsladelser og tilladelse til at passe sit målmandsjob uden for fængslet, hvis han skulle have et.

Sådan et havde han kortvarigt i 2017, hvor han skrev kontrakt med Boa Esporte under stor bevågenhed og kritik. Han formåede dog heller ikke at få nogen officielle kampe for klubben.

Det gjorde han heller ikke i august, da han spillede for Poços de Caldas. Her fik han bare 45 minutter i en træningskamp.

Spilletid kommer det heller ikke til at blive til denne gang for Operário. Han er allerede blevet løsrevet fra sin kontrakt, da det var ved at blive en dyr affære for klubben.

Brasserbold skriver, at der var store fanprotester mod klubben, og fans mente, at man støttede kvindemord, hvis man ansatte en dømt kvindemorder.

Magasinet ÉPOCA skriver også, at klubben mistede to sponsorer, og klubben måtte simpelthen droppe Bruno, da klubben ikke ville kunne køre rundt uden de sponsorkroner, der var ved at forsvinde.

Bruno blev anholdt som 25-årig for at medvirke til mordet på eks-elskerinden Eliza Samudio. Hun beskyldte Bruno for at have gjort hende gravid efter en fest og forsøgte angiveligt at få ham til at betale omkring 50.000 kroner, da hun afslørede for ham, at hendes fire måneder gamle barn var hans.

Eliza Samudio blev dræbt, skåret i småstykker og foder for rottweilere, har Brunos fætter tidligere fortalt. Bruno nægtede sig skyldig med påstanden om, at det var en af hans venner, der havde bestilt lejemorderen.