Kan man sælge en fodboldklub til et land, der angiveligt er med til at myrde journalister og ifølge Amnesty henretter tredjeflest borgere om året?

Corona-pandemien har henrettet al sport for en stund, men i disse dage er det ikke desto mindre det potentielle salg af fodboldklubben Newcastle, der er på manges læber verden over.

Klubbens nuværende ejer Mike Ashley er angiveligt lige på nippet til at sælge den engelske traditionsklub til den nationale investeringsfond i Saudi-Arabien - Public Investment Fund (PIF) - for et beløb i omegnen af 2,5 milliarder kroner.

Købet skal dog fortsat godkendes af The Premier League. Men allerede inden det er gået igennem, har debatten raset på verdensplan, hvor der bliver peget verden af fodboldverdenens (manglende) moral.

Foto: DAVID KLEIN

Hvis salget går igennem bliver Mohammed bin Salman - som er formand for PIF og kronprins i Saudi-Arabien - de facto ejer af klubben. Endnu en stenrig klubejer, men denne her gang en, som muligvis har været medvirkende til mordet på en journalist.

Systemkritiske Jamal Ahmad Khashoggi døde i 2018, hvor han forsvandt efter at være gået ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Forinden var han flygtet til USA i eksil.

Døden blev dog først bekræftet uger efter hans forsvinden, og ifølge Washington Post bekræftede flere CIA-kilder dengang, at Mohammed bin Salman beordrede mordet. Det er dog aldrig blevet bevist.

Foto: ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN/

Det er netop en af grundene til, at Amnesty International har advaret Premier League om at lade købet gå igennem.

»Premier League udsætter sig selv for fare for at lade sig bruge af folk, som vil udnytte ligaens glamour og prestige til at overskygge handlinger, som er dybt umoralske, i strid med folkeretten og på kant med Premier Leagues og hele fodboldsamfundets værdier,« skriver Amnesty-direktør Kate Allen i et brev til Premier League-chef Richard Masters ifølge Ritzau.

Manøvren kaldes sportswashing: Når et land foretager en investering i en sportsklub eller til en begivenhed for at fremstille sig selv i et bedre lys.

Klubberne Paris Saint-Germain (ejet af Qatar Sports Investment) og Manchester City (ejet af Abu Dhabi United Group) er to andre eksempler på den slags investering.

Tendensen stemmer overens med, at pengene i stigende grad har magten i fodbolden - og de kan sætte klubber på ret køl i forhold til at opnå sportslig succes.

Det er det, der eksempelvis er sket med PSG og Manchester City, og det er også det, Newcastle-tilhængerne håber med handlen.

Klubben har nemlig mildest talt svunget sportsligt. Siden år 2000 har Newcastle United vundet to titler, men det har kun været i landets næstbedste række The Championship, som holdet vandt i 2010 og 2017.

Det skal sammenholdes med, at klubben led gedigne nedture i 2009 og 2016, hvor holdet rykkede ned. Ellers skal klubbens sidste titel findes mere end 50 år tilbage.

David Klein/Reuters

Alligevel er det en klub med høj selvforståelse, men hvorfor det lige er ved Newcastle, at man skal sætte grænsen for kontroversielle ejere, forstår Discoverys fodboldekspert Morten Bruun ikke.

»Jeg siger ikke, at det nye ejerskab ikke er uproblematisk, for det er det ikke, men hvorfor skal Newcastle United lige præcis være den klub, der siger, at de undlader at lave den her aftale af moralske årsager?« siger han ifølge DR.

Sheffield United, der også ligger i Premier League, er også ejet af den saudiarabiske royale familie, nemlig via Mohammed bin Salmans fætter, Abdullah bin Musa’ad. Debatten kan med andre ord fortsætte i uendelighed.

I hvert fald indtil 2022, hvor VM i fodbold skal afholdes i Qatar.