Den tidligere landsholdsanfører for England John Terry er i fodboldkarrieren trådt et skridt ned fra den øverste hylde i Premier League og Chelsea og spiller nu for Aston Villa i Championship, men det ændrer ikke ved hans stjernestatus.

Forleden så to kvinder, et søskendepar, ham i samme butik i Tamworth, Staffordshire, hvor forsvarsspilleren var inde for at kigge på nyt tøj, og da det gik op for dem, at det nu engang var John Terry, som stod foran dem, spurgte den ene ham om et billede, og det fik hun. Og så skyndte hun sig ellers til at sende det til sin datter Amy med teksten:

»Hej skat. Se, hvem mig og moster Pam løb ind i M&S i Tamworth i dag. Kys.«

Teksten var der intet i vejen med, men selve billedet har fået Amy til at hulke sammen af grin. For nok har hun fået et billede af en smilende John Terry tilsendt, men der figurer hverken en mor eller moster på det, selv om de altså havde en enestående mulighed for at blive foreviget med ham på et billede.

Amy har da heller ikke kunnet lade være med at dele billedet på Twitter, og det er gået så viralt, at det i skrivende stund har fået flere end 24.000 likes.

My mom and auntie saw John Terry whilst shopping, asked him for a photo and just straight up took a picture of him on his own...DYINGpic.twitter.com/XV07xkNb1Y — Amy (@_xamyyy) 10. april 2018

Så meget for at blive starstrucked.

John Terry, der spillede næsten 500 Premier League-kampe for Chelsea, blev i 2016 sat i forbindelse med et muligt job i Brøndby, da han er særdeles gode venner med Jan Bech Andersen. Det kan du læse mere om her.