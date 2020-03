Hvis du skubber til en spiller, kan det snildt udløse et rødt kort og et par spilledages karantæne.

Skubber du en dommer, må du regne med lidt mere end det.

Det kan Monacos portugisiske kantspiller Gelson Martins konstatere, efter han torsdag blev idømt en karantæne på hele seks måneder.

Det sker efter en kamp 6. februar for Monaco mod Nimes, hvor Gelson Martins tabte hovedet.

Mikael Lesage smider Gelson Martins ud af kampen mod Nimes, som man tabte 3-1.

Monacos Tiémoué Bakayoko fik efter en lille halv times spil et gult kort af kampens dommer, Mikael Lesage, for at stemple en modspiller.

Så blev Mikael Lesage af VAR-dommerne dog kaldt til tv-skærmen for at se situationen igennem, og så blev det gule kort vekslet til et direkte rødt.

Så sprang kæden for holdkammeraten Gelson Martins.

Han for op i hovedet på dommeren og havde fysisk kontakt med ham, og det kostede først et direkte rødt kort.

Det kvitterede Gelson Martins for ved at give dommeren et større skub. Og det er det, han nu bliver straffet hårdt for. Se hele den mærkværdige situation øverst i artiklen.

Først blev Gelson Martins idømt karantæne på ubestemt tid, og det er nu blevet til en straf på seks måneders karantæne gældende fra kampen den 6. februar.

Han er dermed først tilgængelig for Monaco igen i næste sæson, og det er monegaskerne langt fra tilfredse med, skriver de i en pressemeddelelse.

'AS Monaco har noteret sig straffen fra Ligue 1's disciplinærkomité mod Gelson Martins. En meget hårdt straf. Selvom klubben endnu en gang fordømmer angriberens utilstedelige opførsel, finder man karantænen for lang, når det handler om en spiller, der aldrig har haft disciplinære problemer i mere end 200 kampe på højeste niveau,' skriver AS Monaco.