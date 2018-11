Monaco har endnu ikke vundet under Thierry Henrys ledelse. Søndag tabte bundklubben stort til PSG.

Efter seks kampe som træner for fodboldklubben Monaco har den tidligere storspiller Thierry Henry fortsat sin første sejr til gode.

Søndag aften led mesterholdet fra 2017 et hjemmenederlag på 0-4 til Paris Saint-Germain. Fem dage forinden tabte holdet med de samme cifre til Club Brugge i Champions League.

Men trods den sløje start på trænerkarrieren har Henry fuld opbakning fra klubbens ledelse.

- Thierry Henry er udset til at være her i lang tid. Han er her ikke for at slukke ildebrande, siger klubbens vicepræsident, Vadim Vasilyev, ifølge Reuters til Canal Plus.

Henry blev hentet til klubben i oktober som afløser for Leonardo Jardim, men det har ikke umiddelbart forandret resultaterne til det bedre. Med kun syv point efter 13 kampe er Monaco næstsidst i den franske liga.

I Champions League er der ingen opmuntring at hente. Selv om der stadig mangler to kampe i gruppespillet, er Monaco uden chance for at komme videre til ottendedelsfinalerne.

En af forklaringerne er mange skader i denne sæson, mener Vasilyev.

- Så mange skader har vi aldrig haft før. Vi mangler selvtillid, og vi mangler held, konstaterer vicepræsidenten.

Monacos næste ligakamp er 24. november på udebane mod Caen i den franske liga.

/ritzau/