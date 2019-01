Den franske Ligue 1-klub Monaco har torsdag aften - noget opsigtsvækkende - suspenderet sin træner, den franske legende Thierry Henry.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Det er langt fra normalt, at en klub suspenderer sin træner, som det er tilfældet med Thierry Henry. Derfor er det også uvist for offentligheden, hvorvidt Thierry Henry formelt set er en færdig mand i Monaco - eller der ligger noget helt andet bagved.

Ifølge den engelske journalist Jonathan Johnson skal årsagen dog findes i, at Monaco ganske enkelt endnu ikke har afgjort, hvorvidt Henry skal have lov at fortsætte eller ej.

OFFICIAL: Thierry Henry suspended as Monaco coach until final decision is made on his future. #ASM https://t.co/diUCLyuII8 — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 24. januar 2019

Soleklart er det dog, at resultaterne under Thierry Henry har været direkte håbløse. Klubben ligger lige nu næstsidst med 15 point efter 21 kampe.

Det er kun to år siden, at Monaco med Mbappé og flere andre stjerner spillede sig hele vejen i Champions Leagues semifinale, hvor Juventus dog blev en for stor mundfuld for det unge mandskab.

Siden har klubben haft svært ved at genfinde sin storform - blandt andet grundet de mange salg af unge talenter og etablerede spillere, der naturligt trak stor opmærksomhed til sig efter den flotte, europæiske kampagne.

Thierry Henry kom til Monaco, efter han under VM havde fungeret som assistenttræner for det Belgiske landshold.

Henry og Monaco har langt fra været et perfekt match. Foto: Eric Gaillard Vis mere Henry og Monaco har langt fra været et perfekt match. Foto: Eric Gaillard

Det bliver i stedet Franck Passi, der tager sig af Monacos træning fredag.