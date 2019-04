Rosenborg med Nicklas Bendtner med fra start tabte 0-3 ude til Molde, og mesterholdet er bundhold.

Eirik Horneland blev i januar under stort ståhej præsenteret som Rosenborg-træner.

Da Horneland endelig kunne præsenteres, snakkede han lystigt om at genoplive visionen om Rosenborg i Champions League.

Foreløbig må den 44-årige fodboldtræner dog erkende, at det hele er gået helt anderledes i sæsonstarten i Eliteserien, og at han ikke har formået at få Rosenborg til at vinde endnu.

Søndag var Rosenborg på besøg hos Molde, som sagde tak for besøget ved at vinde 3-0 og score alle kampens mål, inden der var spillet en halv time.

Med sejren topper Molde den bedste norske række, mens mesterholdet Rosenborg indtager positionen som bundhold.

Rosenborg ligger sidst i rækken med blot to point efter fem kampe og en målscore på 2-9, og der er allerede hele 11 point op til Molde, der har spillet en kamp mere.

Nicklas Bendtner var med fra start hos Rosenborg for første gang siden sæsonpremieren, ligesom Mike Jensen som anfører i vanlig stil var med.

Det ændrede dog ikke noget, og der var blot spillet to minutter, før Molde bragte sig foran.

Ruben Gabrielsen sørgede for Moldes mål til 1-0, og efter 13 minutter var Rosenborg bagud 0-2.

Magnus Wolff Eikrem stod for scoringen, og Eikrem sørgede såmænd også for at bringe Molde foran 3-0 efter 28 minutter.

Rosenborgs spillere måtte derfor gå bekymrede til pausen, og det lykkedes ikke at ændre tingene i anden halvleg.

Eirik Horneland blev annonceret som Rosenborg-træner 3. januar, men så fulgte uenighed mellem Rosenborg og Hornelands klub, Haugesund, som mente at have kontrakt med træneren i yderligere en sæson.

Polemikken fik efterfølgende Rosenborg til at aflyse det pressemøde, hvor Horneland officielt skulle præsenteres som ny cheftræner, men parterne endte med at blive enige om en kompensation.

