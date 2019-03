Manchester United betaler en kompensation til Molde, som mister Ole Gunnar Solskjær som cheftræner.

I den norske fodboldklub Molde glæder man sig over, at Manchester United har fastansat Ole Gunnar Solskjær som manager.

Også selv om det betyder, at han ikke vender tilbage til Molde.

Det siger klubbens direktør, Øystein Neerland, til Stavanger Aftenblad.

- Det er helt fantastisk for Ole Gunnar. Vi håber, at det bliver godt både for ham selv og Manchester United.

- Vi må bare sige tillykke, siger han.

Manchester United meddelte torsdag, at Solskjær er blevet ansat på en treårig kontrakt.

Det sker tre måneder efter, at Solskjær blev hyret som midlertidig manager i Premier League-klubben, som netop havde fyret José Mourinho.

I første omgang var det planen, at Solskjær skulle føre United gennem resten af sæsonen.

Men i 19 kampe med nordmanden som manager har United hentet 14 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag, og pilen har generelt peget opad.

Klubben er kravlet tættere på top-4 i den bedste engelske række, og i Champions League er holdet videre til kvartfinalen efter samlet sejr over Paris Saint-Germain.

Men ifølge Øystein Neerland er klubben ikke blevet informeret om fastansættelsen før nu.

- Vi fik det ikke at vide før i dag (torsdag, red.). Når man kigger på de imponerende resultater, var det ingen overraskelse. Men det har været en uafklaret situation, og vi har arbejdet ud fra, at han kun var vikar, siger direktøren.

Samtidig bekræfter han, at Molde bliver kompenseret for, at United nu ikke afleverer Solskjær tilbage til det norske.

- Jeg kan bekræfte, at klubben får en kompensation fra Manchester United. Men hvor meget det drejer sig om, kan jeg ikke sige, siger Øystein Neerland.

Molde tager søndag hul på sæsonen i Eliteserien med en udekamp mod Sarpsborg 08. Her vil Erling Moe dirigere fra sidelinjen, hvilket også er planen fremover.

/ritzau/