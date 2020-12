Angriberen Mohamed Salah er en af de absolutte profiler i Liverpool, og han har en stor stjerne hos manager Jürgen Klopp.

Nu har tyskeren truffet et valg, der skuffer den egyptiske landsholdsspiller.

Det var i Champions League-kampen i Danmark mod FC Midtjylland, at Jürgen Klopp i mangel af spillere fra anførergruppen udnævnte backen Trent Alexander-Arnold til at bære bindet, og det er en beslutning, der har gjort indtryk på Salah.

»For at være ærlig var jeg meget skuffet. Jeg forventede, at jeg skulle være anfører, men det er managerens beslutning, så jeg accepterer den,« siger han i et interview med AS.

Her bliver han af det spanske medie også spurgt ind til de tidligere rygter om, at storklubberne Barcelona og Real Madrid fatter interesse for ham, og der er ikke nogen af de to, han umiddelbart foretrækker.

»Madrid og Barcelona er topklubber. Vi ved aldrig, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men lige nu er jeg fokuseret på at vinde Premier League og Champions League igen med min klub,« forklarer Salah, der understreger, at hans fokus er på Liverpool.

Lørdag startede han noget uvant på bænken i Premier League-kampen mod Crystal Palace.

Liverpool vandt kampen stort med 7-0 på udebane, og Mohamed Salah kom ind i anden halvleg og lagde op til et mål og scorede to.