Med kniven for struben og røven i vandskorpen dingler en række danske landsholdsspillere på randen af teknisk nedrykningsknockout.

Og det kan give et ordentligt hak i cv'et og selvforståelsen at blive degraderet fra den bedste række.

Derfor er der flere danske profiler på og i omegnen af landsholdet – som eksempelvis Martin Braithwaite og Rasmus Nissen Kristensen – der skal oppe sig gevaldigt, hvis nedrykning skal undgås i denne eller næste weekend, hvor de store ligaer i Europa afgøres.

B.T. giver herunder et overblik over, hvilke danske spillere der skal stramme ballerne for at undgå ydmygelsen at rykke ned.



Fra FC Barcelonas angreb til en tur i den næstbedste spanske række med Espanyol. Det kan blive skæbnen for Martin Braithwaite, der har oplevet noget af et fald fra tinderne i det seneste halvandet år. Espanyols lurende fiasko kan ikke tilskrives den hurtige danske landsholdsangriber, som har lavet ni sæsonmål.

Men Braithwaite-målene har altså ikke været nok til at forhindre klubben i at være blandt de seks hold i La Liga, som i de sidste runder kæmper om at undgå de to nedrykningspladser, der er tilbage.



Det skulle have været så godt, da Victor Kristiansen skiftede barndomsklubben FC København ud med solide Leicester i verdens største stjerneliga. Men nu kan klubskiftet ende med noget af mavepuster for den unge back, som dog har nået at vise, at han har Premier League-niveau.

Desværre har den 20-årige københavners første tid i Leicester også været præget af skader, uro på managerposten og nu akut nedrykningsfare. Søndag bliver danskerklubbens skæbne besejlet. En sejr over West Ham er nødvendig, mens Everton højst må få uafgjort mod Bournemouth.



Et skridt frem, måske to tilbage. Rasmus Nissen Kristensen har jagtet sit gennembrud på absolut topniveau efter ophold i Ajax Amsterdam og Red Bull Salzburg. Det store klubskifte til Leeds i Premier League har dog vist sig at være noget af en udfordring for danskeren.

Leeds er simpelthen faldet fra hinanden i løbet af sæsonen, hvor landsholdsbacken har været ind og ud af holdet, som slutter sæsonen med managerdinosauren Sam Allerdyce ved roret. Traditionsklubben ligger næstsidst og kan nok kun overleve ved en sejr i sidste runde over Tottenham, samtidig med at Everton skal tabe, og Leicester højst må spille uafgjort.



Den danske journeyman har taget handsken op efter Kasper Schmeichel, som forlod Leicester i sommer som en levende legende – og det har vist sig at være store handsker at udfylde. I hvert fald er sensationsmestrene fra 2017 noget overraskende favorit til at rykke ud af Premier League inden sidste runde efter en miserabel sæson.

Personligt kan Iversen dog glæde sig over, at han efter en lang karriere i de lavere engelske rækker endelig har fået chancen i Premier League. I april blev den 25-årige keeper opgraderet fra reserve- til førstemålmand, men det kan vise sig at være en kort fornøjelse.



Den danske midtbanekomet, som var udtaget til Kasper Hjulmands seneste landsholdstrup, har fået et gennembrud i Støvlelandet efter at have spillet fast i Serie A i hele sæsonen. Forhåbentlig har større klubber fået øjnene op for den tidligere FCKer, da fremtiden som Serie A-klub synes permanent usikker i en klub som Lecce.

Syditalienerne har da også kniven for struben med to runder tilbage. Hjulmands mandskab har 33 point, mens Verona under nedrykningsstregen er på 30 point. Derimellem ligger Spezia med 31 point. Det bliver nervepirrende til det sidste.



Den tidligere FCN-profil befinder sig i periferien af Kasper Hjulmands landshold. Hvis den klejne back skal blive der – eller rykke frem i landsholdshierarkiet, så går det nok ikke, at han spiller i 2. Bundesliga i næste sæson.

Men det kan meget vel blive scenariet, da hans klub, Augsburg, er i fare for at ryge ud af den fineste tyske række. Med en kamp tilbage af sæsonen har sydtyskerne henholdsvis to og et point ned til tre mandskaber, som alle kæmper om at undgå de to sidste nedrykningspladser.



VFB Stuttgart er blandt de fire hold, foruden Augsburg, Bochum og Schalke 04, som kan rykke ud af Bundesligaen i denne weekend. På traditionsklubbens reservebænk finder man den tidligere U21-landsholdsprofil Nikolas Nartey, som kun har været med i ni kampe i en møgsæson for VFB.

Nedrykning eller ej, så er der meget, der tyder på, at den 23-årige dansker rykker videre til sommer, hvor han har kontraktudløb efter fire sæsoner som Stuttgart-spiller.