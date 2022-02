Mikael Uhre, Rasmus Falk, Jens Stage og Frederik Tingager.

Det er blot fire navne, som har 38-årige Mads Bach Lund, eller 'ninjaagenten', som deres agent i samarbejde med partneren Søren Jensen. Mads Bach er i dag en af Danmarks største fodboldagenter, men det lå ikke altid i kortene, at han ville få succes.

Han blev smidt ud af tre folkeskoler, men en alvorlig ulykke som 16-årig, der næsten tog livet af ham, fik ham til at ændre kurs.

B.T. har besøgt fodboldagenten i hjemmet i Aarhus efter et travlt januar-transfervindue, hvor han blandt andet var med til at sende Uhre til USA.

Han er iført en stribet skjorte med en grå pullover udover, sorte habitbukser og som prikken over i'et badetøfler.

Det udtrykker meget godt den fornemmelse, man har af Mads Bach Lund, når man bliver inviteret indenfor. En seriøs, men venlig og hyggelig fyr.

Han er født i Korea, men blev som toårig adopteret til Danmark, hvor han voksede op i Virum, inden familien flyttede til Vejle, da han var 11 år.

Han ved intet om sine biologiske forældre, og han går heller ikke op i, hvem de er. Han har aldrig haft behovet.

Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

I de ti år, han gik i folkeskole, skiftede han skole seks gange. Enten, fordi familien skulle flytte, eller fordi han blev smidt ud.

»Jeg havde ikke en særlig stærk disciplin, og det gik så vidt, at jeg endte i en observationsklasse, da jeg gik i 8. eller 9. Jeg ville gå mine egne veje, og jeg havde svært ved orden og ordrer. Jeg ved også, at mine forældre ofte tænkte, hvad fanden de skulle gøre med mig.«

Men da han er på tur med en håndfuld kammerater i Juelsminde i en alder af 16 år, sker der noget, der kommer til at ændre hans liv og den måde, han ser på det, for altid.

Mads og nogle venner kører på rulleskøjter rundt i byen, da de møder en fyr, de ikke kender.

Han er 18 år og spørger, om de vil med og køre i hans bil. Det vil drengene godt. Mads får passagersædet.

På et tidspunkt holder de i et kryds. Det har lige regnet, og det er ekstremt glat. Føreren gasser voldsomt op og kører alt for hurtigt.

Kørebanen drejer voldsomt. Mads kan se, at der kommer til at ske noget, der ikke skal ske. Han sidder stivnet i sædet og aner ikke, hvad han skal gøre. Tiden går i slowmotion, indtil bilen smadrer ind i en murbrok.

Mads vågner op ved, at der er en masse mennesker, der råber. Så forsvinder han igen, inden han vågner op i en hospitalsseng forvirret og ødelagt.

Mads Bach Lund. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Mads Bach Lund. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Der er gået en uge. En uge, hvor han har været i koma og respirator.

Han er på intensiv og har blandt andet brækket sit ben og bækken samt fået indre blødninger. Han er indlagt i en måned og sidder i kørestol i tre måneder.

»Jeg oplever, hvor ked af det min familie er. Ens mor føler, hun har svigtet og fejlet, og ens søster ved ikke, hvad hun skal gøre af sig selv. Man har stor indflydelse på sine nærmestes ro, glæde og lykke. Det er egoistisk at leve uden grænser. Alle ting har en konsekvens. Det slog mig, hvor stor konsekvensen var.«

»Min dømmekraft var på nulpunktet. Det går op for mig, at jeg skal tage mig sammen, og at der skal ske noget, da jeg ser, min familie er helt knust. Ulykken har været altafgørende for min måde at se livet på, mit arbejde, mit værdigrundlag og min identitet.«

Mads Bach Lund. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Mads Bach Lund. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Han tager en 10. klasse i Flensborg for at få noget kæft, trit og retning, inden turen går til Viborg, hvor han tager en gymnasial uddannelse.

Her møder han den første person, der bliver afgørende for hans karriere. Søren Jensen. Hans bedsteven og forretningspartner i dag.

På det tidspunkt spiller han professionelt fodbold for Viborg FF. De bliver gode venner, og Mads får et rigtig godt kendskab til livet som professionel fodboldspiller, og han kommer til at navigere i Sørens verden.

Han er tæt på og lærer meget om branchen som fodboldagent, og han finder ud af, at det er en verden, han vil ind i.

Han sender en uopfordret ansøgning til samtlige agenter i landet, mens han studerer på handelshøjskolen, og han ender med at få chancen i et nystartet firma.

I 2009 starter han sin egen agentvirksomhed op, som han driver i tre år, inden han i 2012 bliver kontaktet af SEG international, der vil gøre ham til deres ansvarlige på det danske marked, det takker han ja til, og han har nu siddet med det ansvar i ti år, hvor han fra lejligheden, som han bor i med kæresten Sarah, samt diverse hoteller og stadions, handler med mange af de største danske fodboldspillere.

»Jeg er så målrettet og fokuseret, men har svært ved at svare på, hvad jeg drømmer om. Måske, fordi jeg lever min drøm lige nu. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg er glad og lykkelig hver morgen, og det ved jeg, fordi jeg ved, hvordan det er at være det modsatte.«

»De rammer Sarah og jeg har skabt i vores liv, hjem og karrierer, gør os begge i stand til at få det maksimale ud af vores tid og være de bedste versioner af os selv. Det tror jeg på er altafgørende for evnen til at præstere og i sidste ende opnå de målsætninger man sætter sig.«