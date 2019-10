Et lille møde mellem to personer har fået hele fodboldengland på den anden ende.

Mødet var nemlig med deltagelse af Real Madrids træner Zinedine Zidane og Manchester Uniteds stjernespiller Paul Pogba.

Hvad de to herrer talte om, vides ikke, men der er ikke tvivl om, at de to franskmænd har et ønske om at arbejde sammen i Real Madrid, det har ingen af dem lagt skjul på.

»Jeg kan rigtig godt lide Pogba. Det er ikke noget nyt. Jeg kender ham personligt. Han er en anderledes spiller, der kan bibringe så meget, som kun få andre spillere gør,« har Zidane tidligere sagt og tilføjet:

Zidane har ikke lagt skjul på kærligheden til Pogba. Foto: Emilio Naranjo Vis mere Zidane har ikke lagt skjul på kærligheden til Pogba. Foto: Emilio Naranjo

»Hvis ellers han vil skifte, når hans tid i United slutter, hvorfor skulle han så ikke komme til Real Madrid?«

Og Pogba har offentligt flirtet tilbage:

»Real Madrid er en af de største klubber i verden. Som jeg altid har sagt, er det en drømmeklub for alle spillere.«

Ikke desto mindre blev en handel mellem Real Madrid og Manchester United ikke til noget i sommer, da englænderne nødigt ser Pogba smutte, og der var derfor et håb om, at det i stedet ville åbne en dør i den spanske klub for Christian Eriksen.

Pogba vil også til Real. Foto: PETER POWELL Vis mere Pogba vil også til Real. Foto: PETER POWELL

Men den transfer blev som bekendt heller ikke til noget.

Christian Eriksen har nu under et år tilbage af sin kontrakt med Tottenham, og der spekuleres i, at det så betyder, at danskeren er faldet gevaldigt i pris, hvorfor et skifte til Real Madrid har fået ny næring, men så dukkede dette billede altså op og er blevet forside på The Mirror.

Billedet er taget i løbet af den seneste uge, hvor der har været landsholdspause, og stammer fra Dubai, hvor både Zidane og Pogba har holdt lidt ferie.

Og spørgsmålet er, om billedet (som du kan se herunder) og samtalerne fra mødet så har lukket døren i Real Madrid endeligt, eller om Eriksen stadig kan få opfyldt drømmen om at komme til Real Madrid.

I spanske medier er der skrevet meget om, at Eriksen deler vandene i den spanske storklub.

Mens Zidane altså har Pogba som sin førsteprioritet, har præsident Florentino Perez et bedre øje til danskeren - måske på grund af den lavere pris, Eriksen koster.

Skriverierne er i hvert fald ikke blevet færre efter billedet af Zidane og Pogba i en samtale for nylig.

Spørgsmålet er nu, om Perez eller Zidane får sin vilje på transfermarkedet, når det åbner igen til vinter.