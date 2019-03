Der står hun, Sydney Leroux Dwyer. Klædt om. Til fodboldtræning. Gravid.

»Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle starte sæsonforberedelserne som gravid i 5,5 måned. Men her er jeg,« lyder det fra hende.

Den amerikanske landsholdsspiller, der har vundet VM- og OL-guld, vakte forleden opsigt, da hun lagde et billede ud af sig selv på sine sociale medier.

Her kan man tydeligt se hendes bule på maven under den blå træningstrøje fra hendes klub, Orlando Pride. Se her:

I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) March 4, 2019

Herefter væltede reaktioerne ind.

De positive. Som fra holdkammeraten Alex Morgan, der skrev: »Stolt af at være den din holdkammerat, Syd. Jeg kan ikke vente på at spille med dig på banen,« lød det.

Også den (mandlige) engelske landsholdsspiller Kyle Walker kom med finurlig opbakning.

»Og jeg troede, at det var hårdt at spille med krampe. Respekt, Sydney,« skriver han som en henvisning til en situation ved VM i sommer, hvor han fik krampe i en kamp.

And I thought playing with cramp was hard... Respect Sydney! pic.twitter.com/5U0Va9OFPa — Kyle Walker (@kylewalker2) March 6, 2019

Og så var der alle de negative.

For på Sydney Leroux Dwyers sociale medier det væltede også ind med kommentarer om, at det var 'uforsvarligt', 'farligt', og 'skadeligt for barnet'.

Det skal her nævnes, at det ikke er nyt, at den 28-årige fodboldspiller er gravid.

Hun deler på sociale medier gavmildt ud fra sit liv, hvor man også kan se billeder af hendes første barn, to-årige Cassius, og mand, Dom Dwyer - også fodboldspiller. Se her:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) den 14. Jan, 2019 kl. 8.08 PST

Vis dette opslag på Instagram Loves of my life. Et opslag delt af Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) den 11. Jan, 2019 kl. 2.28 PST

Efter de mange kommentarer har Sydney Leroux Dwyer valgt at gøre to ting.

Hun har lukket for kommentar-feltet på sit Instagram-opslag. Hun har har lagt to reaktioner ud på Twitter, hvor hun svarer to brugere.

Den ene bruger har siden slettet sit tweet, men vedkommende skrev, at Sydney Leroux Dwyer kun var ude på at tjene penge.

»Jeg mangler endnu at svare nogle af jer ignorante mennesker, men det her fik mig til at grine. 99 procent af dem, der har kritiseret min 'træning' har været mænd. Indtil i har presset en baby ud af jeres vagina, bør I lade være med at blande jer. Jeg spiller ikke for pengenes skyld, skat. Jeg spiller, fordi det gør mig glad,« lyder hendes svar

I have yet to respond to some of you ignorant people but this one made me lol. 99% of those that have criticized my ‘training’ have been men. Until you push a baby out of your vagina you need to sit this one out. I don’t play for the money honey, I play because it brings me joy. https://t.co/bCDTiolaC9 — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) March 5, 2019

En anden bruger spørger til, hvilken form for træning hun kan lave.

Her lyder svaret fra Sydney Leroux Dwyer:

»Jeg har ingen krops-kontakt med andre. Arbejder med bolden, berøringer. Jeg sætter ikke mig selv i situationer, hvor bolden kan ramme mig. Jeg laver ingen højintensitet-løb,« lyder det fra hende.

»Og så lytter jeg til min jordemoder, der ved mere end folk på Twitter, der fortæller mig, hvad jeg burde gøre med MIN krop.«