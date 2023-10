Peru har fået en ny fodboldstjerne. Og han er dansk - i hvert fald lidt endnu.

For Silkeborg-backen Oliver Sonne, der har peruansk oprindelse via sin bedstemor, er blevet udtaget til Perus landshold for første gang nogensinde.

Hans navn har været heftigt debatteret i det fodboldgale land, og da han landede i hovedstaden Lima, var en stor gruppe fans og medier mødt op for at hylde Sonne.

Og der er i den grad udbrudt Sonne-feber i Peru.

En ningún otro país te van a recibir así Oliver Sonne JAJAJAAJ BIENVENIDO pic.twitter.com/1Ive4oW4rL — JimSC (@Jimfut_) October 7, 2023

Flere fans delte også på X, at de fulgte Silkeborg-profilens fly på Flightradar, som allerede har fået kælenavnet 'El Vikingo de los Andes' - Vikingen fra Andesbjergene.

Skulle Sonne få debut, venter der en vild omgang for ham, for Peru skal først op imod ærkerivalerne fra Chile, mens verdensmestrene Argentina med Lionel Messi i spidsen venter i næste omgang.

Oliver Sonne modtages som en helt i Limas lufthavn i Peru. Foto: Twitter Vis mere Oliver Sonne modtages som en helt i Limas lufthavn i Peru. Foto: Twitter

Lokale medier skriver, at Sonne modtog sit peruanske pas, efter han landede i landet, og nu er han helt klar til at spille for sit nye land.

Forbindelsen til Peru kommer fra hans mormor Elsa Christensen, der er fra Peru. Og som desuden er mor til supermodellen Helena Christensen, der er Sonnes moster.