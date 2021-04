Pressemødet er i fuld gang, men så kommer den triste nyhed.

Den får Tottenhams stjerne-manager José Mourinho til at holde en pause. Han skal synke det, han lige har læst, og finde en mine, der passer til den information, han netop har fået på sin mobil.

»Undskyld, jeg skal nok svare på jeres spørgsmål … Jeg er bare ked af det, fordi jeg har lige læst de sørgelige nyheder,« kommer det så fra Mourinho under det obligatoriske Premier League-pressemøde fredag.

Her var han i gang med at svare på spørgsmål forud for søndagens brag mellem Tottenham og Manchester United, da nyheden om Prins Philips død tikker ind på hans mobil.

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

»Jeg vil gerne kondolere til den kongelige familie. For at være ærlig, så har jeg dyb, dyb, dyb respekt for den kongelige familie,« siger Mourinho så (se videoen herover).

Den 58-årige portugiser taler langsomt og ser bevæget ud over nyheden om det royale dødsfald, som han netop har modtaget.

»Jeg tror, at det ikke kun er dette land, der kommer til at dele de følelser. Jeg er ikke engelsk, og jeg ved, at mange som mig selv har den dybeste respekt,« siger Tottenham-manageren, som sammen med sin familie har boet adskillige år i London, som han først flyttede til i 2004, da han blev Chelsea-manager.

Prins Philip, som var gift med dronning Elizabeth, blev 99 år. Han døde fredag hjemme på Windsor Castle.