José Mourinho og Cristiano Ronaldo er to temperamentsfulde herrer, og det var i 2013 tæt at ende i en slåskamp mellem dem.

Det fortæller Real Madrid-stjernen Luka Modric om de to tidligere ansatte i klubben.

I sin selvbiografi 'My Game' husker kroaten tilbage på episoden, som næsten fik Ronaldo til at bryde ud i tårer.

»Jeg var overrasket over Mourinhos reaktion. Vi var ved at vinde 2-0 i Copa del Rey. Ronaldo jagter ikke modstanderne ved et indkast, og José var rasende på Cristiano,« skriver Modric og tilføjer:

Ronaldo og Mourinho havde også gode tider sammen i Real Madrid. Foto: JAIME REINA

»De to skændtes i lang tid på banen. Da vi kom tilbage til omklædningsrummet i pausen, kunne jeg se, at Ronaldo var desperat. På tærsklen til at græde,« forklarer Modric, der skriver, at spillerne måtte adskille de to portugisere, for at de ikke endte i totterne på hinanden.

Ifølge Modric kunne Ronaldo i den situation ikke klare, at Mourinho var så krævende.

»Han sagde: 'Jeg gør mit bedste, og alligevel bliver han ved med at kritisere mig',« lyder det fra Modric.

José Mourinho stoppede samme år som træner i Real Madrid.