Luka Modric er den store favorit til at snuppe Ballon d'Or som verdens bedste fodboldspiller mandag aften.

De seneste ti år har vinderen af Ballon d'Or enten heddet Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo.

Men når prisen for verdens bedste fodboldspiller skal uddeles i Paris mandag aften, er det hverken argentineren eller portugiseren, som er udråbt som favorit.

I stedet peger pilen på 33-årige Luka Modric, der fra sin position på den centrale midtbane har dirigeret både Real Madrid og Kroatiens landshold til store resultater.

I alt er 30 spillere nomineret, heriblandt seks af de franskmænd, som var med til at løfte trofæet som vindere af sommerens VM-slutrunde i Rusland efter finalesejr over netop Kroatien.

- Man kunne give Ballon d'Or til halvdelen af det franske landshold for den præstation, de leverede ved VM, sagde præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, for nylig ifølge AFP.

Skulle det ske, at en franskmand løber med hæderen, vil det være første gang, siden Zinedine Zidane gjorde det i 1998 efter Frankrigs VM-triumf.

Hverken Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo fik markeret sig som ønsket ved VM. Portugal blev slået ud af Uruguay i ottendedelsfinalen, mens de senere vindere fra Frankrig blev stopklodsen for Argentina i samme runde.

Men ud over VM-succesen med Kroatien og prisen som turneringens bedste spiller kan Modric også prale af at have vundet Champions League i løbet af det forgangne år.

Sammen med holdkammeraterne i Real Madrid vandt han turneringen for tredje gang i træk og for fjerde gang i karrieren.

Hele otte spillere fra Real Madrid kan vinde prisen mandag aften.

Champions League-finalen blev vundet over Liverpool, der også er repræsenteret på listen af 30 navne ved Roberto Firmino, Sadio Mané og Mohamed Salah.

Luka Modric har allerede sikret sig masser af hæder i 2018. I september blev han kåret af Det Internationale Fodboldfodbold (Fifa) som bedste mandlige fodboldspiller ved kåringen, der bærer titlen "The Best Fifa Football Awards".

Og en måned tidligere sikrede han sig prisen som årets fodboldspiller i Europa.

Ifølge Real Madrids cheftræner, Santiago Solari, er det ikke tilfældigt, at Modric er nået så langt.

- Modric er en fænomenal spiller. Det har han vist både i Real Madrid, for sit land og i de andre klubber, han har spillet for, siger han ifølge AFP.

- Han har haft en virkelig hård opvækst, og jeg tror, at det har været med til at forme hans karakter, lyder det fra Solari.

Der skal også findes en vinder af Ballon d'Or blandt verdens bedste kvindelige fodboldspillere. Her er danske Pernille Harder blandt de 15 nominerede.

Harder løb i august med titlen som årets kvindelige fodboldspiller i Europa.

/ritzau/