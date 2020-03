Luka Jovic' modelkæreste kommer ham nu til undsætning midt i serbisk shitstorm.

Real Madrids serbiske angriber Luka Jovic har haft nogle følelsesladede dage.

Forleden besluttede han at forlade sin corona-karantæne i Madrid for at rejse hjem til Beograd, hvor han i stedet for at tage de obligatoriske 14 karantænedage flere gange blev spottet i festlige lag i hovedstaden.

Jovic er efterfølgende blevet voldsomt kritiseret af blandt andet den serbiske premierminister, der kalder ham for 'et dårligt eksempel'. Og serbisk politi har også igangsat en undersøgelse af Jovic' karantæne-nægtelse.

Angiveligt skulle Jovic hjem til Beograd og fejre sin modelkæreste, Sofia Milosevic', fødselsdag. Men det viser sig nu, at der nok også var en anden motivation for at forlade huset i Madrid.

For midt i al virakken har parret pludselig afsløret, at de venter deres første barn - og det er en del af forklaringen på Jovic' kontroversielle valgt.

I et opslag på Instagram skriver Sofia Milosevic:

»Vi vil gerne dele vores lykkelige nyhed med jer. Vi venter et barn. Jeg er er så taknemmelig for, at Luka kan være ved min side i den her periode.«

Vis dette opslag på Instagram We would like to share with you our happy news, we are going to have a baby!!!!Im so thankful that Luka can be next to me during this period @lukajovic, I couldn’t imagine being without him during this difficult time for the whole world. Et opslag delt af SOFIA (@sofijamilo) den 20. Mar, 2020 kl. 9.11 PDT

»Jeg kunne ikke forestille mig at være uden ham i denne svære tid for hele verden,« lyder det.

22-årige Luka Jovic skiftede i sommer til den spanske kongeklub fra tyske Eintracht Frankfurt.

Corona-virussens epicenter i Spanien er netop Madrid, som tegner sig for mere end halvdelen af landets 17.000 corona-smittede og for to tredjedele af de spanske corona-dødsfald.

Hovedstaden har været i 'lockdown' siden forrige lørdag, og folk er blevet opfordret til at blive i deres hjem og ikke forlade byen.