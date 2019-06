Merhan Keller frygter for sit liv - på grund af fodboldspilleren Mohamed Salahs ageren.

»Han er en af de mest kendte personer i verden i øjeblikket. Det har fået folk til at chikanere mig endnu mere,« siger hun.

Den egyptisk-britiske model er uforvarende havnet i en pikant sag. Nu fortæller hun om det til Mirror.

For at gøre en lang historie kort: Tidligere på ugen blev den egyptiske fodboldspiller Amr Warda sparket af landsholdet midt under den igangværende Africa Cup of Nations i Egypten.

Amr Warda er manden bag alle problemerne. Foto: KHALED ELFIQI

Det var kommet frem, at han havde sendt grove og seksuelle beskeder til Merhan Keller, hvilket han undskyldte for.

Siden tog landsholdskammeraten Mohamed Salah så Amr Warda i forsvar på Twitter. Efter at have understreget, at 'kvinder må behandles med den største respekt' lød det også: 'Vi må give alle en ny chance. Det er det forkerte svar at afvise folk'.

Det fik alt til at ændre.

Siden er Amr Warda igen indlemmet i landsholdstruppen - og nu fortæller Merhan Keller, at folkestemningen i Egypten i stedet har vendt sig mod hende - fordi Mohamed Salah har bakket Amr Warda op i sagen. Mener hun.

Mohamed Salah er den ubetinget største stjerne i Egypten. Foto: AMR ABDALLAH DALSH

»Han er Gud i Egypten, i bogstaveligste forstand. De behandler ham ikke som fodboldspiller, han er en Gud og kan ikke gøre noget forkert,« siger Merhan Keller, der i de seneste syv år har boet i Dubai:

»Det sætter mig i fare. Jeg kan ikke længere tage til Egypten og besøge min familie. Folk vil angribe mig i gaderne. I ved, hvordan fodboldfans er... vores er 100 gange værre.«

Merhan Keller fortæller, at hun i de seneste dage har modtaget tusindvis af hadske beskeder i mail og via sociale medier.

I det hele taget forstår hun ikke, hvorfor Mohamed Salah blandede sig i sagen.

»Det er chokerende for mig, for det havde overhovedet ikke noget med Mohamed Salah at gøre. Jeg kan forstå den menneskelige side af det - at det er hans holdkammerat, og han vil støtte ham,« siger hun, men mener, at det kunne være sket i privat regi frem for foran hele verden,

»Han ved, hvad han har gjort, så det er meget smertefuldt, at han stiller sig ved hans side.«

Egypten, Mohamed Salah og Amr Warda er stadig med ved Africa Cup of Nations.

Her spiller holdet søndag aften sidste indledende gruppekamp mod Uganda, men er allerede videre til knockrunderne.