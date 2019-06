Den egyptiske landsholdsspiller Amir Warda er blevet smidt af landsholdet midt under Africa Cup of Nations.

Det sker, efter han er blevet anklaget for at have udsat kvinder for sexchikane gennem Instagram, hvor han har sendt stødende beskeder.

Amir Warda blev sidste fredag skiftet ind i Egyptens opgør mod Zimbabwe, men er ikke længere være en del af turneringen, der foregår i netop Egypten.

'Formanden for Det Egyptiske Fodboldforbund, Hani Abu Reda, har efter et møde med den tekniske og administrative stab besluttet at forvise Amr Warda fra holdets lejr. Det sker for at beholde disciplinen, dedikationen og koncentrationen,' skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Amir Warda er blevet smidt af det egyptiske landshold efter anklager om sexchikane. Foto: KHALED ELFIQI

Her kommer de ikke nærmere ind på, hvad der er årsagen til. at han er smidt på porten, men meddelelsen kom kort efter, at den engelsk-egyptiske model Merhan Keller offentliggjorde en række skærmbilleder med upassende beskeder, som hun påstår er fra 25-årige Amir Warda.

Ifølge The Guardian skulle modellen efterfølgende have delt beskeder, hun har modtaget fra andre kvinder, der angiveligt også har været udsat for lignende chikane fra den egyptiske fodboldspiller, der til daglig tørner ud for græske PAOK FC.

Efterfølgende blev der lagt pres på forbundet, der til sidst tog konsekvensen og smed ham ud af landsholdslejren.

Det er ikke første gang, at Amir Warda er involveret i en sag om sexchikane.

Tilbage i 2017 blev han efter blot tre uger i den portugisiske klub Feirense smidt af holdet, efter der i flere medier blev skrevet om, hvordan han havde chikaneret to holdkammeraters koner.

Dermed var det egyptiske landshold kun 22 mand i truppen, da de onsdag tog deres anden sejr med 2-0 over DR Congo.

Dermed topper de også gruppe gruppe A med seks point i to kampe og har sikret sig en plads i ottendedelsfinalen.

Amir Warda har endnu ikke selv kommenteret på anklagerne.