Optakten blev ramt af en skandale.

Før Flamengo og Vélez Sarsfield tørnede sammen i Copa Libertadores-braget stillede Jéssica Dias fra mediegiganten ESPN op på gaden for at give en stemningsrapport, men den gennemstilling blev skæmmet.

Hun blev seksuelt chikaneret af en mandlig Flamengo-tilhænger, der stjal billedet i live-udsendelsen og kyssede hende på kinden.

Sydamerikanernes svar på Champions League fik dermed en grim optakt, som førte til, at manden blev anholdt.

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada ao vivo por um lixo humano que suja a camisa do Flamengo com atos repugnantes como este. pic.twitter.com/bHnHKtYUeH — Paulo Pacheco (@ppacheco1) September 7, 2022

Helt fair, mener reporteren Dias, der er gået i blækhuset på Instagram.

'Bare et harmløst kys på kinden? Nej, det var det ikke. Allerede inden kysset havde den gruppe stået og råbt og råbt og forsøgt at forstyrre vores udsendelse,' skriver hun.

'Da jeg bad dem om at stoppe, kom denne mand hen og begyndte at massere mine skuldre som en måde at undskylde på. At kysset så var på kinden og ikke på munden ændrer intet. Jeg blev seksuelt chikaneret på min arbejdsplads, og det er en kriminel handling ," lyder det fra hende.

Flamengo fordømmer også handlingen og har udelukket manden fra stadion.

'Det er beklageligt, at modbydelige handlinger som denne, der går imod alt, hvad vi som klub står for, får lov til at fortsætte med at forekomme' , skriver Flamengo i en meddelelse.