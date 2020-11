For nogle uger siden måtte den unge midtbanespiller Josh Hope træffe det, der har været sit livs sværeste beslutning.

Presset på den 22-årige mand var blevet så enormt, at han knækkede. Det var ikke holdbart at bryde ud i gråd på grund af det, der længe havde været den helt store passion.

Derfor valgte han at trække sig fra fodboldverdenen, skriver Sportbible.

Men hvorfor græd han, tænker du nok? Det er der en ganske simpel grund til.

Fodboldspilleren udviklede angst, fordi han blev mobbet og udsat for kænkelser på nettet. Den pyskiske tortur satte sig dybt hos Hope, der gik fra at være en lovende spiller for Melbourne Victory i den australske A-League, til at være en mand, der ikke engang kunne håndtere at træne og spille kampe.

»Jeg gik grædende i seng og vågnede op og græd på vej til træning. På kampdage kunne jeg ikke spise,« fortæller han.

Det hele startede for cirka 18 måneder siden, da Josh Hope begik et straffespark, der formentlig vil forfølge ham resten af livet.

Tilsviningerne fløj på sociale medier som Instagram og Twitter. Så meget, at det endte med at gå ud over hans fodboldspil, men også hans mentale sundhed.

Josh Hope (i midten) har udviklet angst på grund af hadefulde beskeder på sociale medier. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Josh Hope (i midten) har udviklet angst på grund af hadefulde beskeder på sociale medier. Foto: WILLIAM WEST

»Jeg blev nævnt hundreder af gange på sociale medier, og alle var negative. Det er uden at nævnte de direkte beskeder, jeg fik. En skrev til mig, at vedkommende ville slå mig ihjel, hvis jeg begik et straffespark mere,« siger Josh Hope.

Tilsviningerne blev personlige. Om hvor dårlig en fodboldspiller, han var, eller om hans hår. Og til sidst endte det med, at han ikke ville spille mere.

Det han engang elskede, var blevet til det, han hadede.

Og nu lader det ikke til, at han har noget tilovers for de, der hader ham.

»Jeg vil gerne rette en særlig tak til de fans, som har været loyale og støttende under min tid i Victory. Til dem, der ikke har været det, er der noget, jeg gerne har villet sige, og det starter med f og slutter med u,« skriver Josh Hope i et Instagram-opslag.

Australieren, der kalder det, som han og andre udsættes for, for »mishandling,« håber dog at vende tilbage til fodbolden en dag.