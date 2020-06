Internettet glemmer aldrig.

Det må den serbiske fodboldspiller Aleksandar Katai sande, efter han nu er blevet blandet ind i debatten og fyret - på grund af sin kone.

Ifølge hans nu tidligere arbejdsgiver LA Galaxy er parterne blevet enige om at skilles, og derfor har holdet ingen økonomiske forpligtelser over for spilleren.

Den lidt spøjse sag skyldes, at Aleksandar Katais kone, Tea Katai, besluttede at reagere på de amerikanske optøjer på sin Instagram-story.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020

I storien, der nu er fjernet igen, skrev konen en række ting, der af flere blev opfattet som værende stærkt racistiske.

'Dræb lortene,' skrev Tea Katai til et billede fra en protest i New York, hvor en politibil kørte ind i en folkemængde, der havde taget opstilling foran bilen, mens de smed genstande efter den.

Til et andet billede havde fodboldfruen skrevet 'Black Nikes Matter' som en reference til 'Black Lives Matter'-kampagnen, ledsaget af et billede af en sort kvinde, der kommer løbende med favnen fuld af skotøjsæsker fra Nike.

Inden fyringen var Aleksandar Katai fremme på de sociale medier og tage afstand fra konens opførsel. Men det viste sig altså ikke at være nok.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Aleksandar Katai (@aleksandarkatai) den 3. Jun, 2020 kl. 7.59 PDT

'Opslagene fra min kone, Tea Katai, på hendes sociale medier var uacceptable. Disse synspunkter er ikke nogen, jeg deler, og de bliver ikke tolereret i min familie,' skriver Aleksandar Katai blandt andet, inden han afslutter opslaget:

'Jeg er ked af den smerte, som disse opslag har givet til LA Galaxy-familien og alle allierede i kampen mod racisme.'

Da Tea Katais opslag blev lagt på de sociale medier, fandt de da også hurtigt vej til LA Galaxy, der så sig nødsaget til at melde offentligt ud.

I et opslag på Twitter skrev klubben følgende:

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020

'Tidligere i dag (onsdag, red.) blev LA Galaxy gjort opmærksom på en række racistiske og voldelige posts på de sociale medier fra Tea Katai, hustruen til LA Galaxy-midtbanespiller Aleksandar Katai.'

'LA Galaxy fordømmer de posts og anmodede om, at de øjeblikkeligt blev fjernet. LA Galaxy er imod enhver form for racisme, deriblandt ting som opfordrer til vold eller som nedgører indsatsen fra dem, der jagter racelighed,' skrev klubben blandt andet i opslaget.

Som følge af Tea Katais posts på Instagram blev 29-årige Aleksandar Katai torsdag indkaldt til en samtale med klubben, hvor det skulle afgøres, hvad der fremadrettet skulle ske i sagen.

En samtale, der altså førte til fyringen af den serbiske midtbanespiller.