23-årige Collin Martin stod fredag frem som den eneste åbent homoseksuelle mand i amerikansk topidræt.

Minnesota. Collin Martin, der spiller i Minnesota United i den bedste amerikanske fodboldrække, afslørede fredag, at han er homoseksuel.

Det gør ham ifølge nyhedsbureauet AFP til den eneste åbent homoseksuelle mand i en af de store amerikanske sportsligaer.

Den 23-årige midtbanespiller kom med annonceringen på det sociale medie Twitter.

- I aften har mit hold, Minnesota United, sin Pride-aften. Det er en vigtig aften for mig. Jeg annoncerer, at jeg er en åbent homoseksuel spiller i Major League Soccer, skriver han.

Andre amerikanske atleter har tidligere annonceret, at de var homoseksuelle i deres aktive karrierer.

Det gælder blandt andet basketball-spilleren Jason Collins, NFL-spilleren Michael Sam og fodboldspilleren Robbie Rogers.

Sidstnævnte blev i 2013 den første åbent homoseksuelle mand, der spillede på topniveau i en af USA's store sportsgrene. På det tidspunkt spillede han i LA Galaxy.

Han indstillede sin aktive karriere i november.

Collin Martin, der debuterede i MLS, ni uger efter at Robbie Rogers var sprunget ud som homoseksuel, er i gang med sin sjette sæson i ligaen.

- Jeg har været åbent homoseksuel i mange år over for min familie og mine venner, og det inkluderer også mine holdkammerater, skriver Collin Martin i sin erklæring.

- Jeg vil gerne takke mine holdkammerater for deres uforbeholdne støtte. I lyset af mine erfaringer som professionel atlet vil jeg gerne udnytte dette øjeblik til at opfordre andre, der dyrker sport, til at have tilliden til, at sporten vil byde dem velkommen med hele hjertet, tilføjer han.

/ritzau/AFP