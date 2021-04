Randers' Vito Mistrati tager intet for givet inden AGF-returen i pokalsemifinalen trods godt udgangspunkt.

Randers FC kan bruge søndagens nederlag til FC Nordsjælland som et wakeupcall forud for returkampen i pokalsemifinalen mod AGF på torsdag.

Det siger Randers-spilleren Vito Hammershøy-Mistrati, efter at holdet tabte på hjemmebane med 3-4 i mesterskabsspillet i Superligaen, selv om kronjyderne havde langt de fleste målchancer i kampen.

- Vi kan godt bruge spillet mod FCN som en fin optakt. På den negative side lukkede vi selvfølgelig fire mål ind, men det var måske meget godt at få et wakeupcall inden næste vigtige kamp, siger han.

På torsdag står Randers med gode muligheder for at spille sig i en pokalfinale, efter at klubben vandt første semifinalekamp 2-0 ude over lokalrivalerne fra AGF.

Og Mistrati lægger ikke skjul på, hvad der betyder mest for Randers-spillerne i øjeblikket.

- Det, der rumsterer mest i spillernes hoveder, er at få muligheden for at stå i en pokalfinale. Det vil være kæmpestort for alle.

- Jeg har også selv meget fokus på pokalturneringen i øjeblikket. Det er det, jeg tænker mest over, siger han.

På trods af Randers' gode udgangspunkt fra første kamp og klubbens evne til ikke at tabe til AGF tager midtbanespilleren intet for givet.

- Vi kan godt tabe til AGF. Det bliver en svær kamp, som kan gå begge veje, men vi vil selvfølgelig gøre alt for, at det går vores vej.

- Vi er fyldt af selvtillid, selv om vi har tabt de to seneste superligakampe. Selvfølgelig betyder 2-0-sejren over AGF også meget, siger Mistrati.

Hvis det skulle lykkes for Randers at kvalificere sig til finalen på torsdag, vil det være klubbens første pokalfinale siden 2013, hvor holdet tabte til Esbjerg. Randers vandt sidst pokalturneringen i 2006.

I år bliver pokalfinalen spillet på AGF's hjemmebane, Ceres Park i Aarhus.

