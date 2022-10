Lyt til artiklen

Der ramte en tragedie i den irske by Creeslough fredag den 7. oktober.

På en tankstation befandt der sig flere mennesker, da en eksplosion ramte. Her var der 10 personer, som på tragisk vis mistede livet.

En af dem var den kun 14-årige Leona Harper. Hun var fuld af liv, og da tragedien ramte distriktet Donegal, var det hendes rugbyklub, som bekræftede dødsfaldet på Facebook.

Leona Harper var, trods sine 14 år, en passioneret fan af den engelske storklub Liverpool FC.

Det tragiske dødsfald nåede til fanklubben Donegal Liverpool FC og hele vejen til Anfield, hvor fodboldklubben holder til.

Den engelske storklub kommenterede på Twitter dødsfaldet af den lille pige.

'Vi er dybt berørte over tabet af Leona,' skriver Liverpool som et svar på Donegals Twitter-opslag.

'Vores tanker går til hendes familie og venner, samt alle dem, der er ramt af fredagens tragedie.'

We are deeply saddened by the loss of Leona. Our thoughts are with her family and friends, as well as all those affected by Friday's tragedy — Liverpool FC (@LFC) October 9, 2022

Ved søndagens storkamp mod topholdet Manchester City vil klubben og dens fans på Anfield hylde den 14-årige med stående applaus.

'Et minuts stående applaus, der starter i det 14. minut af kampen. R.I.P. Leona Haper', lyder teksten på plakaten. Du kan se plakaten nederst i artiklen.

Opslaget er blevet delt af flere på Facebook og Twitter.

Torsdag blev hun stedt til hvile. Det skriver det britiske medie BBC.

»Hun har ydet sit unikke bidrag, sat sit aftryk og bidraget til livet for dem, hun elskede, levede og lo sammen med,« sagde præsten under begravelsesceremonien.

Ifølge BBC mistede Leona livet, da hun skulle hente is på tankstationen.

Hendes kærlighed til klubben kunne man se til begravelsen. For foran kirken hang et Liverpool-flag til minde om den unge fan.