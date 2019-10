Den aktuelle sag om matchfixing i fodboldklubben FC Roskilde trækker tråde helt tilbage til 2011.

For en af de hovedmistænkte i den igangværende politiefterforskning var allerede for otte år siden under mistanke.

Dengang var det Dansk Boldspil-Union (DBU), der undersøgte en række spillere mistænkt for at tage imod penge og til gengæld påvirke kampe til et bestemt resultat.

»DBU sagde, at der foregik matchfixing i FC Roskildes kampe. Jeg mødtes med dem, og de viste mig en mappe med mistænkte,« siger Carsten Broe, der var cheftræner for fodboldklubben i 2011.

Carsten Broe, tidligere træner for FC Roskilde. Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Carsten Broe, tidligere træner for FC Roskilde. Foto: Anders Debel Hansen

Han havde flere møder med DBU om sagen. Ud over FC Roskildes kampe havde organisationen mistanke til to personer, der ikke var fodboldspillere i klubben.

Den ene person er ifølge B.T.'s kilder tæt på efterforskningen også mistænkt i den nuværende sag om matchfixing i klubben.

Han er en dansk mand med rødder i Montenegro, der mistænkes for at være den styrende kraft bag en matchfixing-ring ved at være bindeled mellem pengestærke bagmænd og fodboldspillere.

Afhøringer i gang

Efterforskere fra afdelingen Økonomisk Kriminalitet hos politiet i Roskilde er i øjeblikket i gang med at afhøre personer tilknyttet klubben.

Desuden har politiet fået adgang til en række bankkonti tilhørende fodboldspillere med fortid i klubben.

Sagen kom frem i maj, da den daværende FC Roskilde-træner Christian Lønstrup mødte en mand med foruroligende viden om hans spillere.

»Han fortæller i detaljer, hvilke spillere der er involveret, hvilke kampe det drejer sig om, hvor mange penge der bliver spillet, og hvordan det bliver gjort. Så jeg bliver hurtigt klar over, at det passer,« har Lønstrup tidligere forklaret i et interview med B.T.

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Sagen bliver anmeldt til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. Politiet efterforsker stadig.

Den sidste kamp, der mistænkes for at være aftalt på forhånd, blev spillet 8. maj, hvor FC Roskilde tog imod Næstved Boldklub på hjemmebane.

Forud for kampen var ukendte personer gået ind i fem kiosker i det sydlige Tyskland og placeret store summer på kampen. Så stor interesse for en dansk 1.divisionskamp fra de kanter er i sig selv mistænkelig.

Men mistanken øges af, at der fra samtlige fem kiosker blev spillet på præcis de samme to væddemål, der med en sejr til Næstved Boldklub på 4-1 gik hjem.

Det tyske spilfirma Tipico udbetalte over en kvart million kroner i gevinster på baggrund af væddemålene indgået i de sydtyske kiosker.

DBU: Det er fortroligt

Der er i offentligheden aldrig kommet noget frem om DBU's undersøgelser om matchfixing fra 2011.

TIP B.T. Ved du noget om sagen? Skriv til journalist Jacob Friberg på jani@bt.dk eller ring på 26 36 55 41.

DBU’s sikkerhedschef Henrik Kjær afviser at kommentere sagen med henvisning til, at det er fortrolig information.

»Der var to specifikke Roskilde-kampe, som DBU mente var machtfixet,« forklarer tidligere cheftræner Carsten Broe.

Henrik Kjær Jensen, sikkerhedschef i DBU. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Henrik Kjær Jensen, sikkerhedschef i DBU. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Organisationen undrede sig især over, at spillere i FC Roskilde ofte fik rødt kort tidligt i kampene.

Carsten Broe understreger, at han ikke selv så noget mistænkeligt, og at det var DBU, der henvendte sig om mistanken.