»I denne kiosk? Her i Pforzheim?«

Medarbejderen i den tyske spilkiosk hæver øjenbrynene. Han har aldrig hørt om FC Roskilde, siger han.

Men nogen i byen har haft en særlig stor interesse for klubben.

Fra denne spilkiosk og fire andre kiosker i Sydtyskland blev der spillet så massivt på en enkelt FC Roskilde-kamp, at spilfirmaet Tipico udbetalte over en kvart million kroner i gevinster.

Det kan B.T. i dag afdække på baggrund af kilder tæt på efterforskningen af matchfixing-sagen i fodboldklubben.

Den usædvanligt store interesse fra Sydtyskland på en dansk førstedivisionskamp er ifølge en ekspert i sig selv mistænkelig. Men det er særligt måden, der blev spillet på, der vækker mest opsigt. Fra alle fem kiosker blev der spillet på præcis de samme to væddemål.

»Det tyder helt klart på matchfixing,« siger mangeårig spilekspert Chris Kronow Rasmussen, der bl.a. har overvåget betting for Danske Spil.

Et andet stort bettingfirma har ifølge B.T.s kilder også oplevet mistænkelige spil på kampen.

TIP B.T. Ved du noget om sagen? Skriv til journalist Jacob Friberg på jani@bt.dk eller ring på 26365541.

Nogen ved noget

Sagen om matchfixing i FC Roskilde begyndte i maj. Daværende træner Christian Lønstrup fortalte sin spillertrup, at han havde fået informationer om aftalt spil. At nogle i spillertruppen modarbejdede holdet og tabte med vilje.

Sidenhen politianmeldte Danmarks Idrætsforbund sagen.

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Danmarks Idrætsforbund (DIF) melder FC Roskilde til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. Politiet efterforsker stadig.

Kampen Næstved Boldklub – FC Roskilde 8. maj 2019 er ifølge B.T.s oplysninger blandt rækken af kampe, der indgår i politiets efterforskning.

Fra en Tipico-kiosk i den sydtyske by Pforzheim samt fire andre kiosker i området blev der spillet store summer på kampen.

»Det er højst usædvanligt, at der fra en sydtysk by er så stor interesse for en FC Roskilde-kamp i den danske førstedivision. Det tyder på, at de ved noget,« siger Chris Kronow Rasmussen, der underviser i sports integrity på amerikanske New Haven University.

To væddemål

I alle fem kiosker blev der spillet på følgende to væddemål:

At Næstved skulle føre kampen ved halvleg og vinde kampen – odds 3,30.

Samt at Næstved skulle vinde kampen med mindst to scoringer – odds 4,70.

Næstved vandt 4-1, så begge væddemål gik sikkert hjem, hvorefter over en kvart million kroner blev udbetalt.

»Når de samme to væddemål bliver spillet i alle fem kiosker, er det nok de samme personer. De spreder indsatsen for at undgå Tipicos alarmsystem. Mindre beløb fordelt på fem kiosker vækker mindre opmærksomhed,« forklarer Chris Kronow Rasmussen.

Han hæfter sig også ved, at det er usædvanlige væddemål at satse stort på.

»Når man spiller på de to væddemål, ved man typisk mere end den normale spiller. De typisk spillede væddemål hos en bookmaker er enten på sejr til et af holdene, uafgjort eller på over eller under 2,5 mål.«

Politiet bekræfter over for B.T., at det undersøger mistænkelige spil hos bettingfirmaer.

»Vi har haft kontakt til en række spiludbydere i Danmark og i udlandet, med henblik på at udfinde mistænkelige kampe eller væddemål i tilknytning til sagen,« oplyser Martin Eise Eriksen, politikommissær og leder af Afdeling for Økonomisk Kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

FC Roskildes ejer Carsten Salomonsson har ingen kommentarer til de nye oplysninger.

»Der kører en sag, og når den er afsluttet, hører vi fra politiet. Det har vi fået at vide,« siger han.

Kioskejer afviser

Tipico-kiosken i Pforzheim, en by med omkring 120.000 indbyggere, ejes ifølge medarbejderen bag skranken af en mand, der kaldes Herr Siegel.

»Men jeg kender ikke hans fornavn, jeg kalder ham kun Herr Siegel,« forklarer den ansatte.

Tipico fungerer som en franchise-kæde, og denne kiosk ejes altså af Siegel.

Han bor i den nærliggende by Baden Baden, fortæller medarbejderen, der kontakter ejeren og forklarer ham, at der står en dansk journalist, der gerne vil tale med ham.

Men han afviser enhver form for interview, da han hører, at hans kiosk muligvis har været brugt i matchfixing.

»Herr Siegel siger, at det ikke har interesse,« konstaterer medarbejderen tørt.

Mistænkelige spil hos spilfirmaer er blot ét ud af en række spor i sagen. Et andet spor fører direkte til spillertruppen i FC Roskilde.