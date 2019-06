Noget virker ikke helt rigtigt.

»Der er absolut intet, der tyder på, at det er en spiller, som har niveau til at kunne begå sig i FC Barcelona,« siger Morten Glinvad, som er fodboldkommentator for Strivesport, til B.T Sport.

FC Barcelona's nyeste indkøb vil nok få flere fodboldfans til at ryste på hovedet.

Klubben har nemlig skrevet kontrakt med den ukendte og uprøvede Mike Van Beijden. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Mike Van Beijnen er søn af Ali Dursun, og ham skylder Barcelona en kæmpe tak. Han er nemlig agent for det hollandske stjerneskud, Frenkie De Jong, som skifter til netop FC Barcelona efter denne sæson.

Og det får denne handel til at fremstå en smule suspekt, for Van Beijnen er ikke udset til at blive fremtidens stjerneskud.

»Kunne man forestille sig, at Barcelona ville hente denne her spiller, uden at der havde været en omstændighed, som gør købet relevant? Hvis man kigger på hans meritter, så er svaret nej,« siger Morten Glinvad.

Den 20-årige højre back har tidligere har spillet for NAC Breda, PSV Eindhoven and Willem IIput. Men han har endnu til gode at spille en seniorkamp.

Morten Glinvad mener, at det her køb bliver problematisk i klubben, hvor at ledelsen er stærkt kritiseret af flere tilhængere.

»Denne her sag forstærker bare det her billede af, at klubben har en utroværdig ledelse,« siger Morten Glinvad.

Om der ligger et skjult talent i den unge hollænder, vil Morten Glinvad ikke afvise totalt. Men der er intet, som tyder på det.

»Det er jo ikke meningen, at han skal ind og være en del af klubbens førstehold, det er vigtigt at understrege. Men når Barcelona henter spillere til klubben, så skal de have noget mere at byde på, end han har,« siger Morten Glinvad.