En omgang lungebtændelse driller Juventus' træner, Maurizio Sarri.

Derfor må Cristiano Ronaldo og resten af Juventus-stjernerne undvære deres nye træner i de to første kampe i Serie A mod Parma og Napoli.

Det sker for at sikre sig, at den 60-årige italiener kan komme sig helt ovenpå sygdommen, oplyser Juventus.

Efter at Sarri havde haft influenza i en uge udviklede det sig til en omgang lungebetændelse.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND

På grund af lungebetændelsen har Sarri ikke stået i spidsen for Cristiano Ronaldo og co. ved træningen i denne uge.

Han har dog været på klubbens træningsanlæg, oplyser det forsvarende mesterhold, som lørdag tager hul på den nye Serie A-sæson.

Den 60-årige italiener har tidligere indrømmet, at han ryger alt for meget - cirka 60 smøger per dag.

I juli luftede han tanker om at stoppe med at ryge, så han slap for at blive spurgt ind til emnet.

Sarri blev ansat som Juventus-træner forud for sæsonen.

I sidste sæson var han manager i engelske Chelsea, hvor han kun nåede at være i et år efter skiftet fra Napoli.