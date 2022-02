Christian Eriksens debut for Brentford trækker ud.

Han kommer heller ikke i aktion i weekenden mod Arsenal, bekræfter klubbens træner Thomas Frank.

I stedet satser man på, at han kan få sine første minutter for Brentford mod Newcastle om otte dage. Og så venter der flere spilleminutter på mandag i en ny træningskamp for Eriksen.

»Christian så godt ud i de 60 minutter, han spillede (træningskamp, red.) og har set god ud til træning. Arsenal-kampen er en postgang for tidligt. Vi har endnu en god modstander i en træningskamp mandag. Vi sigter efter Newcastle-kampen,« siger Frank ifølge Brentfords hjemmeside.

Dermed er der lagt op til, at Eriksen får debut på Brentfords hjemmebane i næste weekend.

Det er ikke mere end en uge siden, at danskeren blev præsenteret ved et større pressemøde, efter det blev kendt i slutningen af januar, at Brentford ville blive hans næste klub.

Indtil videre har parterne papir på hinanden frem til sommeren, og derfor er der heller ikke mange kampe tilbage for Eriksen at vise sig frem i.

