Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I starten af ugen mistede Erasmo Vidal på tragisk vis livet efter et hjertestop, og blot to dage efter dødsfaldet skulle hans søn, den tidligere Juventus-stjerne Arturo Vidal, spille første runde af den brasilianske pokalfinale.

Desværre for Arturo Vidal faldt kampen samme dag, som faren skulle begraves.

Derfor deltog den 35-årige chilenske landsholdsspiller ikke i farens begravelse, men måtte i stedet følge med live på Instagram. Det skriver Vidals klub, Flamengo, på fanmediets hjemmeside.

Vidal brød grædende sammen, da han åbnede Instagram og så begravelsen, som blev livestreamet på søsteren, Ambers, profil. Flere af Vidals fans deltog også i livestreamen.

Erasmo Vidal (th.) ved siden af sin søn, Arturo. Vis mere Erasmo Vidal (th.) ved siden af sin søn, Arturo.

Forud for kampen delte Vidal en hilsen til sin far, som blev 61 år.

'Far, i dag vil jeg savne dit 'held og lykke' inden kampen. Men jeg ved, at du vil støtte os fra himlen. Vi vinder denne pokal – og den næste – for din skyld og for alle, der støtter mig,' skrev han.

Undervejs i kampen, som blev spillet mod Corinthians, blev Vidals far hyldet på en storskærm på Neo Quimica Arena i Sao Paolo. Efter kampen takkede Vidal for den flotte hyldest.

Arturo Vidal, som også har spillet for blandt andre Bayern München og Barcelona, startede kampen på bænken, men kom ind efter 65 minutter. Han formåede dog ikke at ændre kampens resultat, der endte 0-0.

Flamengo og Corinthians skal mødes i den anden og afgørende kamp torsdag, hvor den brasilianske pokalfinale skal afgøres.