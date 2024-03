FCK var bagud 0-2 efter ni minutter og tabte 1-3 til Manchester City. Samlet taber FCK ottendedelsfinalen 2-6.

FC København forlader Champions League med oprejst pande trods endnu et nederlag til verdens bedste klubhold.

Onsdag aften tabte de danske fodboldmestre med 1-3 i returkampen mod Manchester City i turneringens ottendedelsfinaler, og samlet taber københavnerne dobbeltopgøret med 2-6.

Manuel Akanji og Julian Alvarez scorede i løbet af kampens første ni minutter, men FCK fik trods alt afværget en lussing. Efter skrækstarten lavede Mohamed Elyounoussi en forrygende reducering, før Erling Haaland satte punktum for første halvleg med en scoring.

Anden halvleg var en ørkenvandring, hvor ingen af holdene ofrede sig mere end højst nødvendigt.

Begge hold havde valgt at spare flere profiler før vigtige ligakampe i weekenden, men den øvelse er trods alt lettere, når man er Pep Guardiola og råder over flere klassespillere på alle positioner, end når man er Jacob Neestrup og må sætte sin lid til talenter og superligareserver.

FCK-lejren havde på forhånd kaldt onsdagens opgave for tæt på umulig, og allerede fra første fløjt gav spillet indikationer på det samme.

Manchester City sad tungt på spillet, og FCK's trebackkæde var reelt presset tilbage som en fembackkæde.

City var ofte på nippet til at bryde igennem forsvaret og få en stor målchance, men mange vigtige FCK-fødder kom i vejen gennem hele halvlegen. Dødboldene var straks et større problem at afvise.

Der var spillet mindre end fem minutter, da City tog føringen efter et hjørnespark. Peter Ankersen tøvede for meget med at afvise indlægget, og det udnyttede Manuel Akanji til at svinge foden ind foran danskeren og flugte bolden i mål.

På sidelinjen sænkede Pep Guardiola skuldrene og stod med hænderne i lommen, mens en irriteret Jacob Neestrup stod med armene over kors. Danskeren skulle få meget mere at gruble over kort efter.

Igen svigtede opdækningen på et hjørnespark. Denne gang blev Citys afslutning sendt på overliggeren, men få sekunder senere lå bolden alligevel i nettet, da Kamil Grabara ikke kunne finde håndtaget i bolden og droppede på Julian Alvarez' ellers svage afslutning.

Efter mareridtsstarten fik Neestrup tid til at tage en timeout og samle spillerne i en rundkreds, mens Mateo Kovacic modtog skadesbehandling.

FCK-trænerens dessiner virkede til at skærpe koncentrationen, men alligevel var det ulogisk set ud fra spilbilledet, at FCK skulle score kampens næste mål på et kontraangreb i international topklasse.

Efter knap en halv times spil drev Elyounoussi bolden frem, og efter et fikst bandespil med Orri Oskarsson i feltet, reducerede nordmanden.

Siden fulgte nogle gode FCK-minutter, før City igen tiltvang sig overtaget og trykkede på for flere mål. Lige inden pausen lykkedes det så Erling Haaland at sparke bolden i nettet. Med sin enorme fysik skabte han plads til sig selv i feltet og scorede med største selvfølgelighed.

Kun på tribunen kunne FCK give ligeværdig modstand gennem hele kampen. De medrejsende danske fans sang, som var de på vej i kvartfinalen, mens Citys mere forvænte publikum nød kampen med stemmebånd og nerver i ro.

Englænderne bevarede kontrollen gennem det meste af anden halvleg, men den var langt mindre intens og med langt færre tilløb til chancer end første halvleg.

FCK'erne fik testet konditionen i City-reservernes evige boldflytteri, og det danske hold gav først i tillægstiden en halv chance væk.

Inden havde indskiftede Magnus Mattsson et pænt tilbud i den anden ende, men han afsluttede lige på City-keeper Ederson.

FCK har nu kun Superligaens guldjagt at koncentrere sig om i resten af foråret.

/ritzau/