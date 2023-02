Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det skal være sådan, at børn og voksne skal kunne gå på stadion uden at være utrygge eller komme til skade.«

Justitsminister Peter Hummelgaard vil slå hårdere ned på hooliganmiljøet i dansk fodbold og derfor har regeringen fremsat et nyt lovforslag.

Og lovforslaget kommer ikke bare til at give politiet nye værktøjer, men kan også udløse skærpede straffe og karantæner, siger justitsminister Peter Hummelgaard til B.T.

»Vi vil gerne kvæle og tage livet af den dårlige kultur, som også findes uden for stadion. Eksempelvis er det i nogle miljøer er en stor ting, hvis man kan ydmyge en modstanders tilhængere ved blandt andet at rive trøjen af dem.«

»Det kan give straf, som et almindeligt røveri, men det skal nu også kunne udløse en generel karantæne fra fodboldkampe. Og straffen og karantænen kan komme, hvis man netop 'bare' siger en sætning og dermed truer sig til at få trøjen. Straffen kan stadig også blive en realitet, hvis man udøver vold undervejs,« konstaterer ministeren.

Lovændringerne skal gælde ved fodboldlandskampe samt alle fodboldkampe med deltagelse af hold fra Superligaen, 1. og 2. division.

I sommeren 2022 fik en gruppe FCK-fans frataget deres fodboldtrøjer i et S-tog af en yderst aggressiv Brøndby-fan. Sagen fik en del opmærksomhed, og en video med hændelsen spredte sig med lynets hast. Og det førte til flere anholdelser og domme i byretten i Glostrup.

Og det er blandt andet den sag, der er grundlag for lovforslaget.

Men har I flere eksempler end den konkrete sag, hvad bygger I forslaget på? Har du et tal på antal sager?

»Ikke hvad angår ulovlig tvang eller røveri af trøjer,« forklarer ministeren.

Peter Hummelgaard understreger, at der stadig vil være topbemanding til risikokampene og det vil give politiet mulighed for at videregive personlige oplysninger til kontrollører, så de kan give karantæne.

Han mener ikke, at det kommer til at kræve flere mandskabstimer hos politiet.