Den italienske sportsminister, Vincenzo Spadafora, er ikke ligefrem begejstret for Cristiano Ronaldo.

De to er godt i gang med en opsigtsvækkende ordkrig i medierne, og nu er Spadafora på banen med endnu et angreb mod Ronaldo.

Først kritiserede sportsministeren Ronaldo for at rejse tilbage til Italien, selv om superstjernen er testet positiv for coronavirus i den portugisiske landsholdslejr.

Det var ifølge Vincenzo Spadafora et klokkeklart brud på reglerne, da Ronaldo ikke har fået nogen særtilladelse.

Vincenzo Spadafora, Italiens sportsminister, er ikke begejstret for Cristiano Ronaldos opførsel. Foto: ANDREAS SOLARO Vis mere Vincenzo Spadafora, Italiens sportsminister, er ikke begejstret for Cristiano Ronaldos opførsel. Foto: ANDREAS SOLARO

Derefter tog Juventus-spilleren til genmæle og sagde, at sportsministerens udlægning var en ‘løgn’.

Men det vil Vincenzo Spadafora ikke have siddende på sig – så nu langer han hårdt ud efter Ronaldo.

»En spillers evner giver dem ikke lov til at være arrogante, respektløse og lyve over for institutionerne,« siger Vincenzo Spadafora til ANSA.

»Jo mere kendt man er, jo mere skulle man føle et ansvar for at tænke, før man taler – og at være et godt eksempel,« fortsætter den italienske sportsminister.

Nu må tiden så vise, om Cristiano Ronaldo har mere verbalt skyts at komme med i denne sag.