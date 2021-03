Nedlukninger i England bliver gradvist lempet, og kulturminister håber på tusindvis af tilskuere til EM-kampe.

Den britiske kulturminister udtrykker forhåbning om, at væsentligt flere end 10.000 tilskuere kan overvære de afsluttende EM-kampe i fodbold i England til sommer.

Det siger kulturminister Oliver Dowden til Sky Sports.

- Det afhænger af, hvor vi er henne. Hvis vi fortsætter med at gøre fremskridt, og hvis vi har en yderligere lempelse fra 21. juni, vil vi se på muligheden for at have langt flere end det (10.000 tilskuere), siger han.

- Jeg håber at få så mange mennesker ind som muligt, men kun hvis vi kan gøre det på en sikker måde, tilføjer Oliver Dowden.

EM-finalen spilles på Wembley 11. juli. Det er næsten tre uger efter, at de resterende nedlukningsrestriktioner i England ventes at være ophævet.

Det legendariske stadion i London er vært for i alt syv EM-kampe. Deriblandt også begge semifinaler.

Nedlukningerne i England som følge af coronapandemien bliver lempet gradvist de kommende måneder. Mandag blev det for eksempel igen muligt at benytte udendørs svømmebassiner samt spille golf.

Næste lempelse er planlagt til tidligst 17. maj. Her vil der blive grønt lys for at udnytte op til 25 procent af et stadioner tilskuerkapacitet, men med et loft på 10.000 tilskuere.

Ved en af semifinalerne i FA Cuppen 17. og 18. april vil 4000 tilskuere blive lukket ind som et forsøg, skriver Sky Sports. Til den efterfølgende weekends finale i Caraboa Cuppen er det ifølge tv-stationen hensigten af fordoble tilskuertallet til 8000.

Til FA Cup-finalen i maj er det målsætningen, at 20.000 tilskuere skal lukkes ind.

/ritzau/