Jens Martin Gammelby blev købt for svimlende 11 millioner kroner plus bonusser, men han har ikke nydt meget med spilletid i sin Brøndby-karriere.

I løbet af efteråret i Superligaen, fik han bare 318 ud af 1800 mulige minutter, og han har ikke været på banen i en Superliga-kamp siden 29. september, hvor Brøndby mødte Sønderjyske på udebane.

Alligevel er udsigterne til spilletid i foråret gode, og Jens Martin Gammelby starter på banen, når Brøndby indleder forårssæsonen søndag aften i Odense mod OB.

Det skyldes flere ting. Johan Larsson er fortid. Niels Frederiksen skifter formation til 3-5-2. Anthony Jung skal spille en mere central plads i forsvaret. Kevin Mensah rykkes fra højre til venstre back.

Jens Martin Gammelby har ikke spillet en Superliga-kamp siden 29. september. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jens Martin Gammelby har ikke spillet en Superliga-kamp siden 29. september. Foto: Liselotte Sabroe

Sådan har de seneste tre træningskampe set ud, og Jens Martin Gammelby beholder altså sin plads søndag aften fra start.

Men hvorfor har Jens Martin Gammelby valgt at blive i Brøndby trods manglende spilletid? Det snakkede B.T. med ham om tirsdag eftermiddag på Vestegnen.

Hvorfor er du stadig i Brøndby?

»Det er jeg, fordi jeg gerne vil være her. Jeg vil gerne spille for klubben, og jeg føler, at jeg stadig har noget at bidrage med.«

Du spillede ikke meget i efteråret, men er alligevel blevet. Er du blevet stillet nogle ting i udsigte her i foråret?

»Jeg er ikke blevet lovet noget, og der er ingen garantier i fodboldverdenen. Men jeg har bidt mig mere fast, føler jeg, mens jeg har været med i en hel opstart. Så jeg håber.«

Har der været interesse fra andre klubber?

»Nej, overhovedet ikke. Så alle de rygter, hvor medierne skriver, at jeg har været på vej væk, har ikke været rigtige.«

Jens Martin Gammelby ser ud til at starte på banen mod OB på søndag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jens Martin Gammelby ser ud til at starte på banen mod OB på søndag. Foto: Liselotte Sabroe

Hvordan har det været at være så langt ude i kulden?

»Det har ikke været sjovt. Man vil selvfølgelig gerne spille som fodboldspiller. Men jeg føler noget specielt for denne unikke klub, så jeg har kæmpet videre, og nu tror jeg på et godt forår,« siger han.

Og Niels Frederiksen har været tilfreds med Jens Martin Gammelby i opstarten. I et interview med Bold.dk roser træneren Gammelby, og han tilføjer, at han har grebet chancen.

Om Jens Martin Gammelby så griber sin nye chance i Brøndby, må tiden vise. Der bliver fløjtet op 18.00 søndag i Odense.