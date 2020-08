En håndfuld fridage har gjort FC Københavns spillere mentalt klar til opgøret mod Basaksehir, siger Solbakken.

FC Københavns spillere har haft godt af en kort ferie, inden københavnerne onsdag aften med næsten fem måneders forsinkelse spiller returkamp mod Istanbul Basaksehir i Europa Leagues ottendedelsfinaler.

I sidste uge fik spillerne fri i fem dage efter afslutningen på superligasæsonen, og det har hjulpet spillerne mentalt.

Det siger FCK-manager Ståle Solbakken på et pressemøde forud for kampen, hvor FCK skal forsøge at vende 0-1 til samlet sejr for at booke en plads i kvartfinalen.

- Måske betyder det ikke så meget fysisk, men det betyder meget mentalt, at spillerne kom væk. Vi var meget lidt overskudsagtige til sidst i Superligaen, og efter at vi havde spillet mod FC Midtjylland på udebane, var det meget tungt, siger Solbakken med henvisning til kampen, hvor FCM vandt guldet.

- Vi var væk fire dage, og andre var væk fem dage i sidste uge, og det taber man ikke så meget på fysisk, som man vinder mentalt, tilføjer nordmanden.

FCK-anfører Carlos Zeca mener også, at det har været sundt for spillerne at koble af, så skuffelsen over et mindre vellykket mesterskabsslutspil i Superligaen ikke bliver en barriere for at præstere i Europa.

- Jeg vil ikke kalde det for en ferie, men det har været nogle gode dage, hvor man har kunnet bruge noget tid med sin familie og ikke har tænkt så meget på fodbold.

- Vi havde brug for en lille pause til at rense hovederne efter en kedelig afslutning på sæsonen, så vi kan komme forberedte til den her kamp (mod Basaksehir, red.), siger grækeren.

Det er dog ikke alle FCK-spillere, som bare slappede af i miniferien.

- Jeg har trænet hver dag, for det har min krop haft mest brug for, siger Nicolai Boilesen, der ikke er startet inde for FCK siden 5. maj sidste år på grund af en langtidsskade, men er i spil til en startplads onsdag.

Ryger FCK ud, kan truppen gå på sommerferie. Går FCK videre, venter der en kvartfinale mod Manchester United ved Final 8-stævnet i Tyskland i næste uge.

/ritzau/