Hvad sker der, hvis man sætter en 16-årig Wayne Rooney ind i et fitnesslokale sammen med Thomas Gravesen?

Et spørgsmål, der kan være svært at svare på, men et scenarie, der nærmest er garanteret at ende i ballade.

Og ganske rigtigt gik det op i hat og briller, da scenariet udspillede sig, mens de to temperamentsfyldte stjerner spillede sammen i Everton mellem 2000 og 2002.

»Thomas Gravesen og jeg tændte store raketter og skød dem mod hinanden fra den ene ende af træningslokalet til den anden,« mindes Rooney i Gary Nevilles program 'The Overlap' og fortsætter:

»Så kom David Moyes (Træner i Everton på det tidspunkt, red.) ind, og man kunne se, han tænkte 'Hvad i alverden foregår der her?' - jeg var 16 på det tidspunkt,« fortæller Rooney og griner af den bizarre situation.

Historien om Gravesens fyrværkeri-galskab er blot én af mange vilde historier fra Gravesens karriere, der også bød på hasardspil i Vegas, slåskampe med Real Madrid-stjernen Robinho og et forhold til en pornostjerne.

Udover sine fem år i Everton repræsenterede Thomas Gravesen klubber som Real Madrid, Celtic og Hamborg.

Derudover står han noteret for 66 kampe for det danske landshold.