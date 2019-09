Han scorer mål - og kassen.

Sådan må det nu engang være, når man er et af verdens hotteste fodboldtalenter, som det er tilfældet med Kylian Mbappé.

To milliarder kroner koster Paris Saint-Germain-stjernen, hvis han skal købes fri, og han scorer over to millioner kroner i løn om ugen for sine anstrengelser for den svinerige franske storklub.

Men det er ikke kun de direkte fodboldrelaterede aktiviter, som skæpper i Mbappés pengepung. Den 20-årige franske angriber tjener også kæmpe millionbeløb på noget så simpelt som at lave opslag på Instagram.

Ifølge statistikbureauet Nielsen er et Mbappé-opslag på Instagram værd 1,2 millioner dollars, hvilket svarer til otte millioner kroner.

Bureauet har kigget nærmere på indtjeningen hos en række af de største fodboldstjerner under 25 år.

Kylian Mbappé, som har 32 milioner følgere på Instagram, er suverænt i spidsen efterfulgt af Frenkie De Jong fra FC Barcelona, som estimeret 'kun' kan tjene 1,2 millioner kroner for et osplag på Instagram. Se listen herunder.

Den franske verdensmester er skadet for tiden, og er derfor ikke med i aften, når PSG møder Real Madrid i Champions League.

