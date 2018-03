Den professionelle fodboldafdeling i Esbjerg fB er fortsat en rigtig dårlig forretning.

Årsregnskabet for kalenderåret 2017 viser således et underskud på 24 millioner kroner i EfB Elitefodbold A/S. Dermed har selskabet tabt 62 millioner kroner på to år.

Medvirkende til det store underskud er, at holdet midtvejs gennem regnskabsåret rykkede ud af Superligaen. Siden har de måttet operere med lavere indtægter fra tv, tilskuere og sponsorer.

Regnskabet bliver betegnet som utilfredsstillende. Men selskabets direktør, Brian Knudsen, ser alligevel lys i mørket.

»Vi har forbedret det økonomiske resultat på trods af nedrykning. Men det er klart, at turen ned i landets næstbedste række koster i både sponsorindtægter, tv-penge og på stadion, hvor der kommer færre tilskuere.«

»Omvendt har vi langt færre udgifter til spillere end tidligere. Men samlet er et resultat på minus 24 millioner kroner selvfølgelig ikke tilfredsstillende og heller ikke holdbart i længden,« siger Brian Knudsen til JydskeVestkysten.

På banen kæmper Esbjerg for at vende tilbage til Superligaen i første forsøg.

Efter to tredjedele af sæsonen er klubben placeret på tredjepladsen i den næstbedste række, og direktøren lægger ikke skjul på betydningen af et avancement til øverste niveau.

»Det har naturligvis stor betydning for vores økonomiske forudsætninger, men for nuværende budgetterer vi med de indtægter, der er forbundet med at spille i NordicBet Ligaen. Vi håber og tror alle sammen på oprykning, og hvis det bliver en realitet, så arbejder vi selvfølgelig med en anden ramme, som vi også er klar med. Det handler dog i første omgang om den lange vej mod økonomisk bæredygtighed, hvor vi viser økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu med de midler, vi har til rådighed,« siger Brian Knudsen til klubbens hjemmeside.

