Når det regner på præsten, så drypper det på City.

Det må Manchester United acceptere, hvis de ender med at købe stortalentet Jadon Sancho.

Der er tale om en enorm handel mellem Manchester United og Dortmund, hvor førstnævnte ifølge flere medier vil lægge helt op mod en milliard kroner for den engelske landsholdsspiller.

Dortmund ser lige nu ud til at forsøge at presse prisen helt op til 1,2 milliarder, og mens de to forsøger at blive enige om prisen, kan Manchester City se smilende til.

For selv om mange var overrasket, da Manchester City solgte en bare 17-årig Jadon Sancho fra sit U18-hold til Dortmund for omkring 60 millioner kroner, så sikrede Manchester City sig en lille smule økonomisk gevinst.

Flere medier melder nemlig, at Manchester City lavede en videresalgsklausul på 15 procent i aftalen med Dortmund.

Og de penge vil altså komme direkte fra naboen hos Manchester United.

Det interessante spørgsmål er så, hvordan Manchester United kommer til at betale for Jadon Sancho, og de vil formentlig forsøge at binde så mange af millionerne til diverse bonusser og klausuler for at gardere sig, hvis Sancho skulle vise sig at floppe. Og for ikke at smide op mod 1,2 milliarder af sted på en gang.

Daily Mail spekulerer i, at tilbuddet på cirka en milliard fra Manchester United lige nu indeholder en betaling om omkring 828 millioner kroner.

Hvis de 15 procent holder, kan Manchester City læne sig tilbage og indkassere omkring 125 millioner kroner uden at løfte en finger.

Og selv om Manchester City handler spillere til højere priser end det, så er 125 millioner kroner alligevel en slat penge. Også for Manchester City.