Efter fiaskoen flød stoltheden over for den stenrige Qatar-ejers forlængede arm. Nu var det for meget.

Nasser al-Khelaifi mistede al kontrol efter PSGs surrealistiske nederlag til Real Madrid. Endnu engang indhentet af en forbandelse, som deres mange milliarder paradoksalt nok udstiller endnu mere – og ikke kan løse.

For 11 år siden blev det storslåede prestigeprojekt igangsat i Paris Saint-Germain. Onsdag ramte det stjernespækkede hold bunden, da Champions League-drømmene endnu en gang blev slukket på grotesk vis, og man indkasserede tre mål på 17 minutter mod Real Madrid.

Det kunne præsident Nasser al-Khelaifi ikke holde til. I et øjebliks vanvid spænede han ned til dommernes omklædningsrum, råbende. Han og sportsdirektør Leonardo forsøgte at forcere døren ind til dommerne, og Al-Khelaïfi smadrede linjedommerens flag i sit raseri. Samtidig truede han en ansat fra Real Madrid, der filmede scenen.

Lionel Messi og Kylian Mbappé var ikke nok til at afværge en ny europæisk nedtur for PSG. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Lionel Messi og Kylian Mbappé var ikke nok til at afværge en ny europæisk nedtur for PSG. Foto: GABRIEL BOUYS

Utilfredsheden gik på dommerens manglende fløjte, da målmandsstjernen Gianluigi Donnarumma leverede et vildt drop, som førte til Real Madrids udligning. Ifølge PSG-lejren begik Karim Benzema et klart frispark, da han pressede målmanden. Scoringen lukkede den spanske storklub ind i kampen og sendte PSG i fodboldhelvede og ud af Champions League.

Episoden var første gang, den glatte overflade på Qatar-ejerne krakelerede udadtil. Hvor selvkontrollen blev erstattet af vrede og hidtil usete frustrationer på en aften, hvor PSG igen på irrationel vis selv smed det hele på gulvet.

»Det bliver anset som endnu en fiasko i PSGs nylige historie,« siger Loic Tanzi, som dækker PSG for mediet RMC Sport.

»Man sidder med den følelse af, at alt går mod PSG. At det er virkelig vanskeligt for dem at bryde forbandelsen, og at der er noget mere dybt end bare menneskene i klubben, der skal ændres.«

Historien om PSG er fortællingen om en sovende kæmpe i fransk fodbold, der blev opkøbt af emir Al-Thani fra Qatar i 2011. Siden da har man smadret al national konkurrence, mens den altoverskyggende ambition har været at vinde Champions League.

Men på trods af milliardinvesteringer og tilgangen af superstjerner som Kylian Mbappé, Lionel Messi og Neymar – som i øvrigt er historiens dyreste fodboldspiller med en pris på godt 1,65 milliarder kroner – bliver holdet ydmyget igen og igen i europæisk sammenhæng på en måde, der nærmest ikke kan sammenlignes med nogen andre hold.

Først ved det historiske exit i 2017 mod FC Barcelona, hvor PSG tabte 6-1 efter at have udraderet FC Barcelona 4-0 på hjemmebane i den første kamp. To år senere blev franskmændene slået ud af et middelmådigt Manchester United-hold, der sænkede pariserne 3-1 på udebane efter at have tabt 0-2 hjemme.

Dengang smed PSG sejren væk med store personlige fejl af målmand og forsvar. Præcis, som det var tilfældet onsdag mod Real Madrid, hvor Gianluigi Donnarumma – endnu en af stjernerne i klubbens perlerække af slagsen – leverede et kæmpeflop og Marquinhos senere clearede bolden direkte i fødderne på Karim Benzema, der hakkede bolden i mål og gav sine landsmænd dødsstødet.

»Det er svært at forklare, hvad der er galt. For mig at se er der tale om et dybere problem i klubben, som er forbundet med den mentale forberedelse og klubbens historie. Sidstnævnte skal forstærkes året rundt, så det ikke kun er Champions League, der tæller,« fortæller Loic Tanzi.

»Onsdag var PSG til grin, men kun i 30 minutter. Resten af tiden så man et virkelig godt hold, som var stærkere end Real Madrid. Men Paris skal nu forstå, hvordan man kunne smide det hele på gulvet på 30 minutter.«

På banen bliver PSG-spillerne udskiftet med tiden, men alligevel ser det dybe traume ud til at sidde i hovedet på stjernerne, der ikke selv var en del af de tidligere nedture.

Det på trods af at storholdet på papiret aldrig har haft en så stærk trup som nu med navne som Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Verratti, Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria og så videre.

I 2017 hentede Paris Saint-Germain og Nasser Al-Khelaïfi brasilianske Neymar. Den tidligere Barcelona-spiller er fortsat den dag i dag verdens dyreste fodboldspiller. Foto: Francois Mori Vis mere I 2017 hentede Paris Saint-Germain og Nasser Al-Khelaïfi brasilianske Neymar. Den tidligere Barcelona-spiller er fortsat den dag i dag verdens dyreste fodboldspiller. Foto: Francois Mori

»Det er ikke folk i klubben, der skal ændres. Det er hele mentaliteten,« mener Loic Tanzi, som afslører, at der ikke er foretaget noget mentalt arbejde med spillerne efter fadæserne mod Barcelona og Manchester United.

»Klubben skal vise sig stærkere som institution og sørge for, at alt ikke handler om spillerne hele tiden. Og så skal man arbejde mentalt med truppen hele året.«

Han forudser ændringer på PSG-holdet fremover – endnu en gang. Og så tror han ikke på, at cheftræner Mauricio Pochettino sidder ved roret, når sæsonen er ovre.

»Konsekvenserne af denne her aften er ret klare. Der kommer ændringer i de kommende måneder og en trup, hvor der igen vil komme stor udskiftning,« siger Loic Tanzi.

Kaster man et blik på top 30 over de dyreste indkøb i PSGs historie, finder man kun to spillere fra før Qatar-æraen. De 28 andre har ifølge hjemmesiden Transfermarkt kostet svimlende 9,337 milliarder kroner tilsammen.

Men i noget, der minder om afmagt, ser den fremtidige opskrift ud til at være noget af det samme.

Klubbens slogan 'Rêvons plus grand' – 'lad os drømme større' – har aldrig virket mere fjernt og rammende på samme tid. På den ene side lader det til, at drømmene aldrig bliver vekslet til virkelighed. Omvendt virker det, som om Paris Saint-Germain blot må nøjes med at drømme.