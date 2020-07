Drømmen lever for Brentford!

Den engelsker danskerklub fik onsdag aften vendt 1-0-nederlaget i den første kamp mod Swansea til en samlet sejr på 3-2, og Thomas Franks mandskab skal dermed spille playoff-finale på tirsdag.

Danskerklubben fik en drømmestart i den sidste kamp på hjemmebanen Griffin Park - og det var med danskere i hovedroller.

Først serverede Mathias Jensen en drømmebold for topscorer Ollie Watkins, der sikkert scorede på en friløber, og kort efter scorede Emiliano Marcondes til 2-0 - alt sammen i kampens første kvarter

Brentford, der også havde Henrik Dalsgaard og Christian Nørgaard i startopstillingen, var dermed på sejrskurs, og det skulle se endnu bedre ud i starten af anden halvleg, da franske Bryan Mbuemo øgede føringen til 3-0.

Med 12 minutter tilbage af anden halvleg gjorde Brentford det dog unødvendigt spændende for sig selv. Forsvarskaptajnen og anfører Pontus Jansson forsøgte at sparke en bold væk med hælen, men han missede totalt og tillod Rhian Brewster at score til 3-1.

Dermed var Swansea blot en enkelt scoring fra snyde Brentford for finalekampen om oprykning og de cirka en milliard kroner, der følger med oprykningen til Premier League.

Swansea pressede på i de døende minutter, der inkluderede seks minutters tillægstid, og der opstod en lille smule tumult mellem spillere og stab i de overtiden, da Thomas Frank kastede bolden væk fra en Swansea-spiller, der var på vej ud for at tage et indkast.

Men Brentford formåede at lukke ned for de helt store chancer, og de skal dermed en tur til Wembley på tirsdag, hvor den sidste oprykker til næste sæson af Premier League findes.

Her skal Brentford møde enten Fulham eller Cardiff. Fulham vandt det første opgør mellem de to 2-0. I forvejen er Leeds og West Bromwich rykket op i Premier League.