En af Storbritanniens rigeste mænd, Sir Jim Ratcliffe, har officielt meldt sig på banen som mulig køber af storklubben Manchester United.

Det skriver Sky News og The Times.

»Vi er officielt inde i processen,« lyder det fra en talsperson i kemivirksomheden Ineos, som Ratcliffe ejer.

Ratcliffes interesse i at købe Manchester United har været kendt i flere måneder.

Allerede i august sidste år røbede Ratcliffe, at interessen var der. Han har også tidligere forsøgt at købe Chelsea.

I november sidste år meddelte Manchester Uniteds ejer, den amerikanske Glazer-familie, så, at den undersøger muligheden for helt eller delvist at sælge klubben. Og stort set siden da har Glazer- og Ratcliffe-parterne været i dialog.

En dialog, der nu ifølge førnævnte medier har udviklet sig til en regulær budforhandling.

Ifølge The Times er der tale om køb af hele klubben.

Men det forventes, at der også kommer bud fra Mellemøsten og Asien, lyder det.

Britiske medier melder, at Sir Jim Ratcliffe er god for mere end 100 milliarder kroner.