Rygterne om Christian Eriksen og FC Barcelona er taget til, efter at den katalanske storklub har fået en kold skulder fra den franske superangriber Antoine Griezmann.

Spanske Sport.es skriver fredag morgen, at Eriksen nu er førsteprioritet i FC Barcelona. Men det kan blive en ubehagelig oplevelse for kassereren i den spanske klub, der nok må passere den magiske millardgrænse - og lidt til - for at få papir på Christian fra Middelfart.

For ifølge Sport.es render Eriksen rundt med et prisskilt lydende på svimlende 225 millioner euro - godt og vel 1,6 milliarder danske kroner!

»Tottenham er ikke en sælgende klub, og der er ingen frikøbsklausuler i England, så det bliver derfor svært at gennemføre en handel. I princippet ligger hans værdi på omkring 225 millioner euro. Lægger man de penge, som klubben ønsker at bruge på andre handler, sammen med de penge, man havde lagt til side til Griezmann, så kunne klubben godt lave handlen, der ville tilfredsstille fansene - men er det for mange penge?,« skriver det spanske medie.

Og den astronomiske pris kan være det, der sætter en stopper for skiftet. Tottenhams formand, Daniel Levy, er kendt som en benhård forhandler, der som regel får sin vilje. Og tidligere har Mundo Deportivo skrevet, at Eriksen koster 1,2 millarder kroner - og at dette med stor sandsynlighed vil få Barcelona til at trække følehornene til sig.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Christian Eriksens agent, Martin Schoots.