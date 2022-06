Lyt til artiklen

»You need to Gejl out.«

Sådan lyder det i Lidt Til Lægternes nye EM-sang, der netop er udkommet fredag, hvor det danske kvindelandshold spillede en historisk kamp i Parken mod Brasilien.

Og i sangen med den tilhørende musikvideo spiller især den sidste del af Mille Gejls navn en stor rolle. Angiveligt fordi skaberne af Lidt Til Lægterne, komiker Martin Johannes Larsen og forsangeren i Phlake Mads Bo Iversen, synes, at hun havde et fedt efternavn.

»Jeg synes da, at det er fedt. Det er altid fedt at komme frem på en eller anden måde, så hvis jeg kan være med i en sang, så er det da meget godt,« siger Mille Gejl til B.T. efter fredagens 2-1 sejr, hvor hun selv scorede kampens sidste mål i de døende sekunder.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Skal de danske fans synge Mille Gejl hele sommeren?

»Det håber jeg. Det er da fedt, det giver lige et ekstra boost, og jeg tror også, at min familie er ret glade for, at der bliver sunget Gejl i hele Danmark,« griner matchvinderen og fortæller, at mobilen har bimlet og bamlet siden sangen blev offentliggjort fredag morgen.

»Der er en del, der har skrevet. De synes, det er sjovt, og de synes, et er fedt. De glæder sig til at synge med på den hele sommeren.«

Har du den selv på din Spotify?

»Selvfølgelig har jeg det! Det skal vi ha’« griner Mille Gejl.

Der er i hvert fald god grund til at sætte den nye officielle kvinde-EM-sang på i omklædningsrummet efter sejren, hvor det danske kvindelandshold for første gang nogensinde spillede i Parken.

21.500 tilskuere var mødt op til kampen, som du kan læse B.T.s dom af her, og den 22-årige BK Häcken-spiller var også meget imponeret over den vilde kulisse.

»Det var en vanvittig oplevelse, og noget man måske ikke får lov at prøve så tit. Det er jo første gang, at vi får lov at opleve det inde i Parken – og så foran så mange danske fans. Det var en mega fed oplevelse,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg tror, at hele holdet havde mange nerver på. Selv da jeg sad på bænken, var jeg lidt nervøs. Det er ikke så ofte, vi får lov til at opleve det her, og det kræver lidt erfaring ikke at være så nervøs, når man går ud til sådan en kamp,« siger Gejl inden hun løb tilbage i omklædningsrummet for at fejre sejren.

Og mon ikke også, at de fik 'gejlet out'.