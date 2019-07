Den italienske Serie A er et slaraffenland for transferrygter. Hvis Rom-klubben Lazio vil have en spiller, rygtes han til AS Roma kort efter.

Sådan sker det også med jævne mellemrum i Milano, hvor Luka Modric i en lang periode var rygtet til Inter.

Nu er det så AC Milan, der er brændt varm på den kroatiske Real Madrid-stjerne.

Den velansete transferjournalist Gianluca Di Marzio har det seneste døgn afsløret og beskæftiget sig med udviklingen i netop den sag.

Luka Modric blev i december kåret til verdens bedste fodboldspiller. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Luka Modric blev i december kåret til verdens bedste fodboldspiller. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Sky Sports Italia beretter om, at Gianluca Di Marzio i sit radioprogram tirsdag fortalte, at AC Milan og Modrics bagland har mødtes.

Klubbens fodbolddirektør, kroatiske Zvonimir Boban, kender Modric personligt, og de to har et tæt forhold, hvilket Modric understregede, da han modtog Ballon d'Or sidste år, hvor han henvendte sig personligt til Boban under takketalen.

Samtidigt melder Di Marzio, at Real Madrid skulle være ret interesserede i at sælge den 33-årige kroat for ikke at overskride Financial Fair Play-reglerne.

I samme forbindelse er det en offentlig hemmelighed, at Real Madrid fortsat arbejder på at få noget nyt blod til midtbanen.

Hvis Modric skifter fra Real Madrid åbner det måske døren for Eriksen. Foto: Dylan Martinez Vis mere Hvis Modric skifter fra Real Madrid åbner det måske døren for Eriksen. Foto: Dylan Martinez

Opstår der også et hul efter Luka Modric, er det fristende endnu en gang at kigge mod den transfersaga, der har handlet om Christian Eriksen og Real Madrid.

Christian Eriksen har sammen med Manchester Uniteds Paul Pogba spøgt på rygtebasis i klubben, og seneste nye fra den mølle var, at Real Madrid skulle favorisere Paul Pogba.

Manchester United skulle ikke være interesserede i at sælge franskmanden, mens Tottenham-bossen Daniel Levy skulle have tilbudt Eriksen til Real Madrid – dog for et meget stort beløb.

I samme forbindelse meldes det, at Ajax' Donny van de Beek skulle have overhalet Eriksen på Real Madrids midtbane-ønskeliste.