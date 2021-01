AC Milan har ti point ned til Juventus, men Stefano Pioli har stadig Juventus som guldfavorit.

Den italienske storklub Juventus er på jagt efter det tiende mesterskab i træk, men den sejrsvante klub fra Torino døjer med svingende resultater i denne sæson.

Holdet har hentet 24 point i sæsonens første 13 ligakampe, og Juventus har derfor holdt nytår på sjettepladsen med ti point op til ubesejrede AC Milan, der dog også har spillet en kamp mere.

Trods førstepladsen advarer AC Milan-træner Stefano Pioli mod at afskrive Juventus i guldkampen. Han ser fortsat konkurrenten som favorit til at vinde Serie A.

- Det er for tidligt at snakke om, at vi skal vinde mesterskabet. Juventus er stadig favorit, for det er et hold, som har vundet ni sæsoner i træk og har mange mestre på holdkortet, siger Pioli ifølge Reuters.

- Vi må heller ikke glemme Inter. I sidste sæson var de bare et point efter Juventus, og de har brugt mange penge på transfermarkedet. Derudover har Inter ingen europæiske forpligtelser i foråret, tilføjer han.

Mens Simon Kjærs Milan topper Italiens bedste fodboldrække, er lokalrivalen Inter, der har Christian Eriksen i truppen, kun et enkelt point efter i tabellen. Yderligere fem point efter følger AS Roma, mens også Sassuolo og Napoli ligger foran Juventus.

Søndag tager Serie A-holdene hul på 2021. Topholdet Milan skal spille på udebane mod Benevento, Inter får besøg af Crotone, mens Juventus tager imod Udinese.

AC Milan vandt senest Serie A i 2010/11-sæsonen. Siden har Juventus taget sig af alle mesterskaber.

/ritzau/